Ciudadanos no acompaña proyecto de tenencia compartida y lo frena en comisión

Luego de una reunión que duró más de cuatro horas, la bancada de Ciudadanos decidió no acompañar el proyecto de tenencia compartida que se encuentra en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Con esta negativa y a pesar de tener la mayoría para ser aprobada en la cámara, el proyecto se trancará en comisión y no será tratado hasta el próximo año.

En un comunicado, la bancada bicameral del sector colorado sostuvo que "no fueron contempladas en la medida necesaria, las propuestas planteadas por Ciudadanos al proyecto de tenencia compartida, con la finalidad de establecer con claridad que la prioridad absoluta es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes" y que seguirán "trabajando en el tema en la búsqueda de la mejor resolución para un problema cuya gravedad y realidad” no “desconocen”.

El único integrante colorado en la comisión es el senador de Ciudadanos, Pablo Lanz. Lanz confirmó a El Observador que el proyecto no será tratado este año y que la citación de la comisión para este martes no incluye votar ni tratar el tema dentro del orden del día. "Fue todo una puesta en escena para ejercer presión, de que había que votarlo antes de fin de año", aseguró. Dentro del orden del día de la comisión solamente está previsto recibir a delegaciones para seguir tratando el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años.

A pesar de que el proyecto contaba con la aprobación del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y del sector Batllistas del Partido Colorado, al necesitar el voto colorado en la comisión, no saldrá de ahi y quedará trancado. Desde el sector Batllistas dijeron a El Observador que, al tener solamente un representante colorado en la comisión, Lanz podría haber votado el proyecto para que se tratara en la cámara alta. Pero Lanz se negó. "Batllistas sabe que estamos trabajando y que queremos seguir tratando el tema. No estamos negados. Pero aprobarlo para que se vote en el Senado sería avalarlo y en estas condiciones no estamos de acuerdo", aseguró.

Ciudadanos sugirió una serie de modificaciones con el objetivo de “preservar el derecho de los menores a ser oídos” y la senadora nacionalista, Carmen Asiaín, que fue la encargada junto a su equipo de hacer una nueva redacción, incluyó casi todas las propuestas, a excepción de la creación de una Defensoría especializada en menores porque esto se tiene que dar en el marco de la ley presupuestal.

Durante el debate, tanto Lanz como la senadora Carmen Sanguinetti recibieron agresiones en redes sociales y La Diaria consignó pintadas en las calles en alusión a la falta del voto colorado en la comisión. Consultada al respecto, Sanguinetti lamentó "el nivel de violencia muy alto" y subrayó que la postura de su sector pretendió ponderar a los menores.

Para Sanguinetti, el niño no era “oído en su cabalidad” en la propuesta original. En la última redacción el derecho del menor a ser escuchado en el proceso se validó a través de la figura de un defensor, es decir, de un abogado patrocinante que se le asignará en el juicio.

Si bien la tenencia compartida se puede dar hoy por la vía de los hechos siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, Asiaín explicó que “por algo la Asociación de Magistrados dijo que el proyecto era necesario”. Sanguinetti, por su parte, indicó que “desde el punto de vista jurídico hay un desbalance” y que por eso entienden que “es importante dar alguna señal”.