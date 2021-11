Ciudadanos "votan para evitar la sanción": senadores de la coalición cuestionan obligatoriedad del voto en elecciones de BPS

Algunos senadores de la coalición de gobierno están convencidos de que la obligatoriedad del voto en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), previstas para el próximo 28 de noviembre, es innecesaria e inadecuada.

La elección, en la que se definirán los representantes sociales que integrarán el Directorio del BPS, es obligatoria para todos aquellos jubilados y pensionistas y trabajadores activos públicos y privados de Uruguay mayores de 18 años al 28 de febrero de 2021. Además, están incluidos quienes sin reunir los requisitos al 28 de febrero de este año, sí lo hicieran al 31 de julio del año pasado. De lo contrario, serán multados. Quedan exceptuados los mayores de 75 años.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, había presentado un proyecto de ley en 2016 cuando era senador para que el voto en estos comicios dejara de ser obligatorio. Pero la iniciativa no tuvo el apoyo suficiente y finalmente no fue aprobada.

Consultado por El Observador, el actual ministro de Trabajo mantuvo su posición y reafirmó que los ciudadanos "votan para evitar la sanción" (de $ 1.200 para el caso de jubilados y pensionistas y $ 2.400 para aquellos trabajadores que sean profesionales o funcionarios públicos).

"Sigo pensando lo mismo. Hace mucho tiempo pienso que no tiene ningún sentido que sean obligatorias porque, en realidad, desde mi punto de vista, la obligatoriedad (del voto) -y más con sanción- es una buena práctica de participación democrática para elegir gobiernos, pero no cuando estamos hablando de elegir representantes para instituciones, como la Universidad de la República, ANEP o BPS. No entiendo por qué es obligatorio; ¿por qué un ciudadano tiene la obligación de votar representantes del Banco de Previsión Social si no tiene interés?", manifestó.

Mieres analizó que en las pasadas elecciones universitarias de setiembre hubo un porcentaje "altísimo" de votos en blancos y anulados, por lo que, subrayó, no le parece "justo" mantener obligatorio el voto en cuestiones ajenas al gobierno.

Una postura similar mantienen los legisladores oficialistas Pablo Lans, Eduardo Lust, Carmen Asiaín y Sebastián Andújar, quienes también expresaron estar en desacuerdo con el sufragio obligatorio para esta instancia.

Lans, del Partido Colorado, comentó a El Observador que discrepa con la modalidad y cree que como ciudadano debería tener otras alternativas: "Tengo el derecho a elegir mi representante como a no manifestarme por nadie sin pagar multa y sin tener la obligación de trasladarme", dijo.

En esa línea se expresó el diputado nacionalista Andújar, quien explicó que su visión se basa en que la información para la ciudadanía es "escasa".

"Estoy convencido de que este tipo de elecciones se legitimiza más por la acción de la convicción que por la obligación, más aún cuando la información disponible es escasa en cuanto a la propuesta y los candidatos", afirmó.

Por su lado, Asiaín, expresó: "Filosóficamente no estoy de acuerdo con imponer la obligatoriedad de voto, menos en elecciones que no son de autoridades".

Lust también hizo referencia al tema y compartió su visión. El representante de Cabildo Abierto aseguró que el BPS es "un servicio de seguridad social" y que, al igual que sucede en las elecciones de la Caja de Profesionales, la elección "no debería ser obligatoria".

"La gente que vota lo hace porque está obligada, pero no sé cuántas personas realmente conocen los candidatos. Movilizás un mundo de gente, con el costo que tiene, la pérdida de tiempo, para elegir algo en lo que, de cualquier forma, los representantes sociales están siempre en minoría con los representantes políticos", sentenció. "Ahora ya no podemos porque estamos sobre la fecha, pero habría que presentar un proyecto en el cual se derogara la obligación del voto, como es en la Caja de Profesionales".