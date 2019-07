Cobro de bolsas ya es obligatorio: las opciones que ofrecen los comerciantes

"No le voy a cobrar la bolsa por esto", dice Marcelo, el cajero de un salón del Centro de Montevideo, y señala una medialuna y un jugo de naranja. Al instante saca una bolsa de cartón pequeña, guarda los artículos ahí y se la entrega a una clienta. Este 1º de julio empezó a regir la obligatoriedad de cobrar las bolsas plásticas compostables, aunque algunos comerciantes ofrecen alternativas. Ese es el caso de Marcelo, que, aunque tiene bolsas compostables desde hace algunas semanas y las cobra a $ 4, si la compra es chica la guarda en una bolsa de papel.

"El uruguayo ya no quiere pagar nada más, no pasa por ser ambientalista", dijo el comerciante, que busca evitar que sus clientes paguen por ese producto, ofreciendo una alternativa y desafiando a la IMM. "Si vienen a decirme que las cobre no me importa, lo único que falta es que cobren las bolsas de papel", afirmó.

El costo de la bolsa tiene un piso de $ 4, de acuerdo al precio mínimo fijado en el decreto que reglamentó la ley de uso de bolsas plásticas. Desde este lunes, los comerciantes se vieron obligados a cobrar las bolsas y comenzarán a aplicarse las sanciones para quienes incumplan con la ley, que van de 10 a 10.000 UR (entre $ 11 mil y $ 11 millones según los valores actuales).

Supermercados, almacenes y estaciones de servicio de todo Uruguay empezaron a cobrarlas el 1º de abril, según un acuerdo alcanzado entre el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) y la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) para evitar la falta de stock, de forma de racionalizar el uso de bolsas. Sin embargo, esto no se pudo evitar, ya que, según comerciantes consultados, en este momento no hay stock de bolsas compostables y muchos esperan que les entreguen su pedido desde hace varias semanas.

La verdulería ubicada en Ejido y Uruguay entrega la mercadería en bolsas de nailon transparentes, del estilo de las que se utilizan en almacenes y supermercados para colocar los lácteos y la carne, y espera la llegada de las compostables. Lo mismo sucede con el restaurante San Rafael en San José y Zelmar Michelini. Alejandro, el cajero que trabaja en la mañana, explicó que están pedidas "hace semanas" pero todavía no las llevaron. La solución por el momento es no entregar nada en bolsas. "La gente usa cuando mandamos pedidos a domicilio o cuando pide la comida para llevar. Por ahora no vamos a entregar porque no hay stock", comentó.

Alternativas y resignación

La alternativa al plástico es una estrategia que desarrollan los pequeños comercios e incluso los grandes. La cadena de comida rápida Subway sustituyó las bolsas de plástico por las de papel hace tres días. La confitería Montes en San José y Río Negro también entrega las compras en papel. "Entre el precio que te cobran las bolsas de nailon y de papel preferimos pagar las de papel", aseguró Fernando, uno de los encargados, y añadió que en general, los productos con los que trabajan en el comercio no "ameritan bolsas". Hasta el domingo entregaban la mercadería en plástico.

En otros comercios, la obligatoriedad llevó a cobrar "con resignación" las bolsas, aunque los clientes se quejen. En la cadena San Roque se cobran desde este lunes y las que no son compostables las retiraron para llevarlas al depósito, comentó la encargada de una de las sucursales de 18 de Julio. Generalmente la gente prefiere llevarse la compra en la mano, en una cartera o una mochila para evitar el pago. En el autoservicio Naturaleza se cobran desde el 13 de mayo pero la gente también las evita y lleva su propia bolsa, dijo una de las cajeras.

Un joven estaba por pagar en un minimercado de Colonia y Yi. Compró algunas galletas y dos botellas de medio litro de jugo. La cajera le preguntó si quería bolsa, él miró la mochila y se dio cuenta de que su compra no entraba ahí. Terminó llevándose una y pagando $ 4. La empleada pasó la bolsa por el lector de código de barras como un producto más. En este local empezaron a cobrarlas desde el 1º de abril a $ 2 para "que la gente se fuera acostumbrando".

Para ser habilitadas, las bolsas plásticas que ahora pasaron a cobrarse deberán estar certificadas por el LATU y para que sean autorizadas deberán cumplir con los criterios de biodegradabilidad aprobados por la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama).