Collazo, la ultra uruguaya que también batió récord sudamericano

El ultramaratón uruguayo sigue siendo noticia a nivel sudamericano y gracias a sus corredoras, luego de que días atrás Daniela Collazo batieras tres marcas, una continental y dos nacionales, en el Ultramaratón de Lomas de Zamora, Argentina.

La atleta del grupo Legión Entrena corrió en la modalidad de 12 horas y completó una distancia total de 124,095 kilómetros, superando el récord sudamericano que estaba en manos de la argentina Mariana Hallende en 116 kilómetros.

Además, Collazo batió los récords nacionales de 12 horas (114,392 kilómetros) y de 100 kilómetros (9:44:23 horas) que tenía Silvia Amodio en ambas categorías.

La ultra uruguaya fue la ganadora de la general de 12 horas, tanto en damas como caballeros.

Segunda fue otra uruguaya Nuri Oyanguren con 113,294 kmts , lo que constituye la segunda mejor marca nacional femenina.

“Llego Lomas de Zamora 12 hs y con el deje todo en cada vuelta, pude ir de menos mas en una madrugada que se alineó cada estrella para que todo lo que deje por el camino el cual fue mucho valiera la pena, lograr el récord nacional Uruguayo, el Sudamericano no me hace mejor a la de ayer, sí me deja completamente feliz ya que trabajar duro siempre y así llego mi día, ese perfecto el cual pude dar todo lo que tenia compartiendo la alegría con los que siempre están, con los que me gritan Dani o la zumbadora”, comentó Collazo en sus redes sociales, quien destacó que la “paciencia, proceso, disciplina y mucha voluntad para creer cuando las cosas no salen y a seguir por más”.

Así, Collazo se suma a las ultras uruguayas que son referentes a nivel continental, como Carla Dadomo, quien este año batió el récord sudamericano de seis días al correr 690,485 kilómetros.