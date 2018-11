Carlita Dadomo, la uruguaya que más corre

En Uruguay y en Sudamérica, Carlita Dadomo Manfredi es la corredora que más corre luego de que la semana pasada batiera el récord nacional y sudamericano de 6 días de ultramaratón en el Festival 6 Días que se realizó en el autódromo de Mercedes.

La joven de 28 años superó a todos y logró la nueva marca continental al correr 690,485 kilómetros en esos seis días, más de 100 kilómetros por día, unas 69 carreras de 10K, o más de 16 maratones.

En la familia de los ultramaratonistas, quienes, como dice su denominación, corren más que una maratón (42,195K), ya sea en un circuito por vueltas y tiempo o desde un punto a otro, el logro de Carla fue valorado como un triunfo de todos, ya que en las últimas horas, cuando el récord estaba cerquita, la corredora se trabó mentalmente y no podía comprender que ya lo tenía en sus manos.

“En el final, ya con el cansancio de los 6 días, llegó un momento que se me trabó la cabeza porque quedaban dos horas y me faltaban 9 kilómetros para el récord sudamericano y yo pensaba que no me daba”, contó a Referí luego de hazaña, mientras se recupera y ya busca nuevos retos.

Es que habían pasado muchas horas de esfuerzo físico y mental en el circuito montado en el autódromo mercedario, muy distinto al de la Pista del Parque Batlle, donde la joven de Pando se hizo dueña de los récords nacionales de 24 y 48 horas.

“Cuando viajé, días previos a la carrera a conocer el lugar, la verdad que me asusté mucho”, contó. “Porque pasamos de la pista que son 400 metros por vuelta, el piso es plano y de tartán, a pasar de un autódromo donde se hizo un circuito de 1.100 metros, de hormigón, con repechos y bajadas, era totalmente distinto”, detalló. “Y hay que sumarle el calor. Hubo dos días que fueron insoportables con 28°C o 29°C que los sentimos como si fueran 30°C y pico acá en Canelones o Montevideo”.

Por salud

Carlita comenzó a correr por temas de salud. “Perdí a mi madre muy joven por un infarto. Y yo muy joven comenzaba a tener problemas con el tema de la presión y empecé a caminar, a trotar y hacer algo de bici”, contó.

En 2011 se animó a hacer una carrera de 5K, la distancia inicial para muchos corredores. Y desde ese entonces no paró. “Ahí los 42 kilómetros me parecían una locura. Pero a medida que van pasando los años saltas de una 5K a una de 10K, a una de 21K, y cuando quise acordar estaba participando en 2013 y 2014 en las 6 horas que se realiza en mayo”.

“Le empecé a tomar el gustito a las carreras de larga distancia”, contó la ultramaratonista. Luego, siguieron cuatro carreras de 6 horas, y de ahí dio el salto a las 48 horas, batiendo en 2017 el récord nacional y mejorándolo en mayo de este año, donde también batió el de las 24 horas.

“Y la semana pasada participé en mi mayor locura que fueron los 6 días, que se hicieron por primera vez a nivel de Uruguay y sudamericano”, agregó.

Correr 6 días le llevó una larga preparación. Cuando Washington Sauda, organizador de la carrera en Mercedes, hizo una encuesta para ver quiénes la correrían, Carlita tomó la prueba de 48 horas de mayo como parte de su entrenamiento. “Lo hablé con mi entrenadora Lali Moratorio y decidimos hacer los 6 días”, contó. “Es un entrenamiento con mucha carga semanal de kilómetros, además de un entrenamiento de fuerza”, agregó la corredora que en algunas semanas acumulaba 165 kilómetros.

Además de la exigencia física, la preparación demandaba una coordinación diaria. “Esto es algo que lo hago como hobbie y tenía que organizar la facultad, la oficina, el entrenamiento y la familia. Tenía que organizar muy bien los horarios para poder cumplir con todo. Y los fines de semana hacíamos los fondos de más horas”, dijo Carlita, quien está a dos materias de recibirse de contadora.

Ya en carrera, Carlita comenzó con su planificación, pero las cosas cambiaron en carrera, algo que ya sabe. “Una cosa es planificar en el sillón de tu casa cuando no te duele nada, pero otra cosa es estar con 300 kilómetros arriba y que te comiencen a aparecer dolores”, indicó.

Por eso, cuando tuvo algunas molestias musculares, rearmó su plan sobre la marcha y se propuso correr carreras de 10 kilómetros y hacer una pausa de 10 minutos en una piscina con hielo para recuperarse, y luego seguir.

Así sumó kilómetros, durmiendo unas horas por las noches y evitando el calor del mediodía, hasta que el récord lo tuvo en sus pies. Y fue ahí donde se nubló a falta de 9 kilómetros para el récord sudamericano. “Los compañeros y asistentes me decían que si daba tres vueltas caminando lo lograba, pero yo con el calor y los nervios no me daba cuenta, pensaba que no llegaba”, recordó.

Santiago Escobar, el ultra argentino que ganó en caballeros, se acercó y la acompañó en ese tramo final. “Me dijo ‘relajate y vamos a dar tres vueltitas al Parque como antes de un entrenamiento’. Y cuando quise acordar, ya las había hecho, me sobró media hora y el récord ya estaba”, contó Carlita, quien festejó su hazaña con todos los corredores, la familia ultra.

ULTRA EN MERCEDES

DOS RÉCORDS NACIONALES

Además de batir el récord sudamericano que tenía la argentina Gabriela Cotugno (689,700 kilómetros), Carlita Dadomo Manfredi también logró, obviamente, el récord nacional de 6 días que tenía Mirita Hernández (585,238). El registro de la pandense es la quinta mejor marca mundial en lo que va de 2018. Esa marca se suma a sus récords de 24 horas (182,400) y 48 horas (295,640) que había logrado en el mes de mayo en la Pista del Parque Batlle. En tanto, en la rama masculina, Sheiler Choviatt, corrió en Mercedes 557,093 kilómetros, consiguiendo el nuevo récord nacional de los 6 días.

ULTRA, LOS RÉCORDS URUGUAYOS

50 kilómetros

Ernesto Silva 3:36:05 horas

Silvia Amodio 4:17:39 horas

100 kilómetros

Claudio Rivero 8:25:23 horas

Silvia Amodio 9:44:23 horas

6 horas

Ernesto Silva 78,000 kilómetros

Silvia Bellini 66,400 kilómetros

12 horas

Ricardo Fernández 126,000 kilómetros

Silvia Amodio 114,392 kilómetros

24 horas

Anibal Lavandeira 222,181 kilómetros

Carla Dadomo 182,400 kilómetros

48 horas

Jonathan Camejo 335,857 kilómetros

Carla Dadomo 295,640 kilómetros

6 días

Sheilar Choviatt 557,093 kilómetros

Carla Dadomo 690,485 kilómetros

LA CIFRA

28 años tiene Carla Dadomo, una edad relativamente joven para los ultramaratonistas, que suelen ser corredores con mayor experiencia.

LA FRASE

"El año que viene me gustaría estar presente en el Mundial 24 horas en el mes de octubre. Sería lindo poder representar a Uruguay en esa distancia. Y también estoy viendo para hacer el Spartathlon, en Grecia, la carrera soñada por los ultramaratonistas”

Carla Dadomo Manfredi

La ultra uruguaya sobre sus nuevos retos para el futuro