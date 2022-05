Colón Fútbol lanzó su criptomoneda y garantiza la inversión: cómo funcionará

Colón Fútbol Club lanzó este martes la Colón Coin, primera Guarantee Token del mundo, y se convirtió en el primer equipo uruguayo en implementar la criptomoneda. La actividad se realizó con la presencia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y el vicepresidente, Gastón Tealdi.

Por Colón FC estuvieron presentes Marcelo Rifas, presidente de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) Dale Verde – encargada del fútbol en el club – y Alfredo Regueira, socio de MVD Lab, empresa que se encarga del negocio de las criptomonedas del club.

Alonso felicitó a los directivos de Colón FC por cruzar “ese umbral de animarse a hacer cosas nuevas” y valoró la creación de la SAD para “captar inversores y hacer crecer la institución para llegar a metas más amplias y más altas”.

“Estas herramientas financieras como las criptomonedas hoy encuentran en un club tan tradicional como Colón el marco innovador para ir adelante”, dijo el presidente de la AUF. Y agregó: “Para nosotros como asociación es un orgullo tremendo que se conjugue la historia, la innovación y la pujanza de los inversores para sacar una institución adelante”.

Camilo dos Santos

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Rifas dijo a El Observador que el club tiene “muchísimas expectativas” y recordó que todos los desarrollos a nivel empresarial que ha realizado “tienen como característica que sean cosas nuevas, novedosas y creativas”.

Según Regueira, se buscó algo que “pueda interesarle al público y cómo garantizarlo” ya que las criptomonedas son “cosas nuevas que muchas veces no están bien vistas”.

“Quisimos hacer algo que sea más allá de innovador, garantizado. Entonces creamos lo que es la criptomoneda garantizada en base a las acciones de la propia empresa que es la SAD. Por eso es una cosa novedosa y nuevo acá”, expresó en diálogo con El Observador.

Cómo funcionará la Colon Coin y cuál es su garantía

Rifas explicó que, a diferencia de una criptomoneda en general, la Colón Coin significa “una inversión con garantía” ya que “se va a emitir una moneda que va a equivaler a un dólar y ese dólar va a ser un porcentaje de las acciones del club”.

Para el presidente de Dale Verde, esta es la oportunidad de que las personas desde Uruguay o el exterior puedan “comprar un porcentaje de las acciones de Colón y estar todos los fines de semana pensando en a si el club vendió un jugador, si ganó y ascendió”. Y agregó: “Ese es el juego en el que vos te podés involucrar con todo esto pero un juego que al final del día en un balance te puede dar dinero”.

Camilo dos Santos

Marcelo Rifas, presidente de la SAD Dale Verde

Al ser consultado sobre de qué depende que los accionistas, más allá de no perder dinero, puedan obtener ganancias, Rifas explicó que, de surgir balances positivos cada año, “esas ganancias se reparten”.

¿De dónde podrían venir esas ganancias? Según el empresario, la clave está en la venta de jugadores. En ese sentido, destacó que Colón FC está “armando un equipo de proyección, con juveniles y muy bien trabajado” que será el “valor futuro de la empresa y del proyecto”.

Regueira, por su parte, explicó cuál es la garantía que tienen los posibles inversores y por qué no tendrían pérdidas. “El club es una empresa, por tanto tiene 100% de las acciones. La misma tiene el activo de fútbol de Colón FC frente a la AUF hasta el 2039", indicó.

El socio de MVD Lab añadió que hay un porcentaje de las acciones que quedan en garantía, en este caso la SAD no las puede vender y no las puede desbloquear. Solo las puede desbloquear para una venta. "Si hay una venta del club, ese porcentaje que está en garantía va distribuido entre los que tienen la criptomoneda. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que lo que tiene la criptomonedas van a solo ganar, no pueden perder, esa es la garantía real que podemos dar”, aseguró Regueira.

Camilo dos Santos

Alfredo Regueira, socio de MVD Lab

En unos 20 días quedará en funcionamiento el sitio web coloncoin.club donde se explicará el funcionamiento de las Colón Coins.

“Va a haber una documentación donde explicamos todo lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, dónde se gasta el dinero y dónde entra la criptomoneda. También el acta frente escribano público donde están garantizadas las acciones de la SAD para que el inversor esté tranquilo que no es una cosa volátil que mañana el que invierta pueda perder el dinero”, apuntó Regueira.

Rifas alertó que en el instructivo web también estarán determinados los topes sobre hasta cuánto se puede comprar y cuál es el mínimo. “La idea acá no es que venga una persona y compre el 30% de las acciones en criptomonedas. La idea es que esto pueda estar en manos de muchas personas, ese es el objetivo que tenemos”, señaló.