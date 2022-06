Colonización aprueba auditoría externa en medio de cuestionamientos entre blancos y colorados

Con el voto de sus cinco directores el Instituto Nacional de Colonización (INC) aprobó la contratación de una auditoría externa sobre las gestiones de ese organismo entre 2010 y 2020, durante los últimos dos gobiernos del Frente Amplio. El objetivo será analizar todas las decisiones del instituto en ese período, deteniéndose en particular en la política de compra de tierras desarrollada en esos años.

Así lo informó a El Observador el presidente del INC, Julio Cardozo. Según apuntó, la elección del período de análisis se justifica en cuanto a que en esos gobiernos, sobre todo en el encabezado por José Mujica, se produjo un sensible aumento en las adquisiciones. De las 600 mil hectáreas en poder de Colonización, señaló Cardozo, unas 108 mil fueron compradas durante esa administración. La auditoría también indagará sobre quiénes fueron los beneficiados por las adjudicaciones definidas por la institución. La empresa adjudicataria será notificada en las próximas horas.

La decisión llega en medio de fuertes cuestionamientos entre los directores a partir del planteo del ministro de Ambiente y coordinador del sector colorado Ciudadanos, Adrián Peña, que el sábado pasado durante una asamblea política responsabilizó a los blancos y al Frente Amplio de "no consolidar" la realización de una auditoría externa. Allí Peña resaltó el rol de los representantes del grupo en el instituto, primero Guido Machado y ahora Walter Rodríguez, al tiempo que cuestionó la falta de avance sobre las "30 propuestas" que Ciudadanos había presentado para "aggiornar" al organismo.

"Fue Guido el que insistió una y otra vez con algo que hasta ahora no se ha llevado adelante, que es la necesaria auditoría de lo que pasó en los gobiernos del Frente en el Instituto de Colonización", remarcó el ministro. "Si la auditoría que el propio presidente de la República reclama no se ha llevado adelante, no ha sido porque Ciudadanos no la propuso. La propusimos una y otra vez. Y allí el Frente Amplio y directores del Partido Nacional no la han querido consolidar", aseguró.

Según Cardozo, en la sesión de este miércoles se le pidió cuentas a Rodríguez de esas afirmaciones. Sobre todo, explicó, porque cuando Peña se expresó la contratación ya estaba definida. "No son trámites fáciles", justificó el presidente al respecto de las demoras en la adjudicación. Cardozo recordó que hubo un llamado previo, a mediados del año pasado, al que se presentaron cuatro empresas, que "hicieron un montón de consultas" y que terminó quedando desierto ya que todas optaron por retirarse.

Ahora fueron tres las firmas que se presentaron al nuevo llamado. Con respecto a los puntos pendientes planteados por Peña, Cardozo dijo que más del 80% están contados dentro del plan estratégico que definió la institución al principio de esta gestión. Que fue elaborado, además, cuando los representantes colorados aún no habían sido designados. "Lo armé yo solo con los directores que venían del período anterior", remarcó Cardozo. "Ellos agregaron algunas cosas".

Cardozo, designado por el Partido Nacional, dijo a El Observador que le pedirá aclaraciones a Peña. Al respecto señaló que Rodríguez, el actual representante de Ciudadanos, "quedó en hablar" con su sector. El director nacionalista, que dijo haber hablado del tema con dos senadores de su partido, adelantó que hará un planteo formal ante los blancos si las aclaraciones del ministro no llegan.

Lo mismo sucede con Andrés Berterreche. El representante del Frente Amplio en el INC mostró en el directorio su molestia por las expresiones de Peña, y dijo que también espera las aclaraciones correspondientes.

El primero en desligarse del tema fue José Amy, que representa a Batllistas en el directorio y que dijo que "no se sentía vinculado" por las expresiones de Peña. El director utilizó su cuenta de Twitter este miércoles para "refrescar la memoria" y puntualizar que las medidas presentadas en el INC fueron 20 y no 30, como había afirmado el ministro. También que fueron "ideadas, escritas y presentadas" en conjunto con Machado. "Todas las solicitudes de auditorías se hicieron también con el mismo formato", aclaró.

El ministro de Ambiente lo reconoció así horas después. "Fueron planteos en conjunto y además se informó por ambos en el Comité Ejecutivo Nacional. Peña reconoció que Amy "ha sido igual de consistente en el trabajo y en la acción".

Manini en reserva

El conflicto llega en momentos complejos para la institución, a la que todavía le queda pendiente resolver la situación legal del senador Guido Manini Ríos. Los representantes de la coalición de gobierno renovaron este miércoles la declaración de reserva sobre todo lo relacionado con el inmueble 511, ubicado en la cuarta sección del departamento de Artigas y vinculado al líder de Cabildo Abierto.

La asesoría jurídica sigue analizando la respuesta que el senador presentó la semana pasadas ante las primeras conclusiones de esa dependencia, en cuanto a que el campo en cuestión está sometido a la ley de Colonización y que sus propietarios son colonos. Ese campo está a nombre de El Palomar SA, integrada por Manini, su esposa la ministra Irene Moreira y su suegro, el coronel retirado Roque Moreira. Todos estarían así infringiendo la ley al no residir ni trabajar en forma directa el campo.

Para la definición, explicó Cardozo, no existe un plazo establecido. Se sigue manejando la posibilidad de recurrir a una consulta externa para resolver la situación de Manini. "Tenemos un compromiso en la coalición de dar todas las garantías", remarcó Cardozo. Unas de las alternativas es consultar a algunos de los pocos catedráticos en derecho agrario que existen en Uruguay.



