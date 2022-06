Interna caliente en Colonización: directores blancos pedirán explicaciones a colorados sobre acusación de trancazos a auditorías

Los directores blancos del Instituto Nacional de Colonización (INC) pedirán explicaciones este miércoles, en una reunión de directorio, a los directores colorados Walter Rodríguez y José Amy. ¿El motivo? Las críticas del ministro de Ambiente y líder de Ciudadanos, Adrián Peña, sobre las demoras del Instituto para realizar una auditoría externa sobre los periodos frenteamplistas, dijo a El Observador su presidente, Julio Cardozo.

En la Asamblea Nacional de Ciudadanos realizada el último sábado, Peña apuntó contra el directorio blanco y frenteamplista del INC por “la necesaria auditoría de lo que pasó en los gobiernos del Frente en el Instituto de Colonización”, que estos integrantes no “han querido consolidar”. Se trata de Cardozo y el director Rodrigo Herrero, ambos nacionalistas, y el director por el Frente Amplio y expresidente del INC Andrés Berterreche, todos presentes en las dos últimas administraciones frenteamplistas y en la actual gestión.

Cardozo indicó que no entiende "de dónde salió" que la actual administración del INC trancó la auditoría, y anunció que en la reunión de directorio del miércoles 15 de junio, previa a la denuncia de Peña, se anunciaron tres nuevos interesados para un segundo llamado a licitación para realizar la auditoría externa, al que solo le restan detalles para ser publicado de forma oficial.

El anterior llamado se declaró desierto en junio de 2021, debido a que ninguna de las cuatro ofertas presentadas en ese momento "cumplió con los criterios de admisibilidad" para el Instituto.

"Nosotros hicimos todos los pasos", aseguró Cardozo, y agregó que el interés del directorio por realizar la auditoría fue atendido desde el comienzo del actual periodo de gobierno en 2020, con la intención del presidente, Luis Lacalle Pou, y la coalición, de realizar este trabajo.

Sin embargo, el proceso para detallar qué querían auditar y los términos de referencia del llamado a licitación tardaron "meses", y luego las empresas interesadas "pedían detalles nuevos todos los días", lo que atrasó la concreción de la licitación hasta que se rechazaron las propuestas, lamentó el presidente del ente.

Cardozo dijo que Peña "va a tener que demostrar" por qué afirmó que el INC y sus directores acusados atrasaron intencionalmente la auditoría.

El ministro de Ambiente también valoró el trabajo del exdirector de Colonización Guido Machado (sustituido por Rodríguez cuando fue designado como presidente del INAC), quien "insistió" con la auditoría y presentó 30 propuestas para "mejorar la gestión y controlar" al INC.

El director colorado Amy, de Batllistas, dijo este miércoles que las propuestas fueron 20, y que fueron planeadas y presentadas en conjunto por él y Machado.

@Batllistas_uy @ciudadanos600 @adrianbatllista refrescado la memoria, las medidas presentadas en el INC fueron 20 no 30, fueron ideadas, escritas y presentadas por los Dir Machado y Amy, y todas las solicitudes de auditorías en INC se hicieron también con el mismo formato! — José PP Amy (@JosePPAmy) June 22, 2022

Una auditoría personal

El senador nacionalista Sebastián da Silva fue uno de los primeros en pedir en el Parlamento la auditoría externa sobre los periodos frenteamplistas al INC, a principios de 2020. Esa solicitud fue reiterada por el nacionalista "más o menos 20 veces" sin respuesta, por lo que decidió realizar un pedido de acceso a la información al Instituto y realizar su propia "auditoría personal" sobre todas las compras de campos de 2005 a 2020, declaró Da Silva a El Observador.

El senador, que es también un empresario agropecuario que trabaja en el rubro de los inmuebles, analizó el precio objetivo de los más de 200 campos comprados en ese periodo por Colonización en el año que fueron adquiridos, y los comparó con el precio por el que los compró el INC para saber si estos fueron comprados por una suma superior a la normal.

Da Silva informó que está a punto de presentar los resultados, para lo que solo le faltan las conclusiones de las compras que considera "mal hechas". "Hay algunas bien hechas, otras mal hechas, todo según el criterio de un tasador de campos. Algunas capaz pueden parecer caras, pero como el suelo es muy bueno capaz no es mal precio", explicó el senador blanco.

Trabajo en equipo

El legislador nacionalista expresó que el "énfasis productivo" del actual gobierno "lo marca todo el equipo" de la coalición, partiendo desde el presidente, Luis Lacalle Pou, en respuesta a las declaraciones de Adrián Peña en la asamblea de Ciudadanos, en la que marcó que su sector dirige "la locomotora" del campo.

"El otro día Ope Pasquet me recordaba la visión de Batlle y Ordoñez, que nunca se metió con el campo porque es el que financió las políticas sociales. Si la locomotora anda, todos los demás vamos atrás. Talvi decía que nuestro petróleo es el campo, y esa locomotora está dirigida por Ciudadanos", sostuvo el ministro de Ambiente.

Aunque reafirmó que este rubro se maneja con un "trabajo en equipo" de los partidos de gobierno, Da Silva aclaró que "hace 186 años que el Partido Nacional defiende a la mujer y el hombre del campo".