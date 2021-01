Comienza el año y se equilibran los valores para el ganado gordo

Se moderó la suba de valores que venía registrando la hacienda gorda en las últimas cinco semanas del 2020.

Si bien el mercado mantiene la firmeza, hubo una menor presión de compra por parte de la industria en semanas de menor actividad por las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, mientras la oferta continua escasa.

Los mejores novillos gordos cotizan entre US$ 3,20 y US$ 3,25 por kilo en cuarta balanza, sin ser la categoría más demandada por la industria. Se han concretado negocios por encima de esos valores, pero son casos muy excepcionales. Por otro lado, las entradas a planta rondan los diez días.

El mayor interés es por la vaca gorda, con referencias que van entre US$ 3 y US$ 3,05 por ganados especiales. La vaquillona cotiza entre US$ 3,10 y US$ 3,15 en caso de lotes de calidad, de buena terminación, principalmente con destino al abasto interno.

Juan Samuelle

Se espera una oferta reducida para el comienzo de este año

Las lluvias recibidas en gran parte del país esta semana fueron bienvenidas en momentos de escasa disponibilidad de ganado gordo terminado para faena. La expectativa es que la oferta se mantenga reducida en el comienzo del año.

La faena de vacunos cayó por debajo de las 30.000 cabezas en la semana cerrada el 26 de diciembre, con menor operativa industrial por Navidad. Se procesaron 29.062 animales, el menor volumen registrado desde semana de Pascuas, en abril. Aún así, fue 12% superior respecto a similar semana del 2019, en aquel entonces con 25.834 cabezas faenadas.

La novedad de las últimas horas es que el Frigorífico Rosario retomará la actividad a partir del 4 de enero, luego de un año sin operativa. La semana próxima comenzarán las tareas de reacondicionamiento de la planta y sobre fin de mes empezarían las primeras faenas de prueba. Esta reapertura se suma a la de Frigorífico Canelones, que está previsto que vuelva a operar en febrero, tras haber estado un año parado.

El mercado de reposición cerró 2020 con buena demanda

En la reposición, en general, el mercado cerró el año con buena demanda, aunque con comportamiento disímil entre el norte y el sur del país. En el sur, quienes están con mayores dificultades por falta de lluvias han tenido que ceder en los precios pretendidos para que se hagan efectivos los negocios, explicó un consignatario consultado. El panorama climático sigue siendo central en este cierre de año, con zonas en las que se mantiene el déficit hídrico en medio de un evento La Niña.

En el caso de los lanares, los precios tocaron un piso y buscan un nuevo equilibrio, con buen nivel de actividad industrial. La oferta sigue siendo abundante, y además de la demanda interna, China da sostén al mercado.

El cordero mamón cotiza entorno a US$ 3; el cordero liviano en US$ 3,03; el cordero pesado y los borregos en US$ 3,04. Los capones en US$ 2,93 y las ovejas se comercializan en el eje de US$ 2,86. La faena de ovinos sumó 45.760 animales la semana pasada, levemente por encima de los 45.531 de la semana previa y 46% arriba de los 31.338 ejemplares faenados un año atrás. Los corderos tuvieron una participación de 86% sobre el total de animales procesados, con un total de 39.482 cabezas.

Precio de exportación de carne vacuna por debajo de US$ 4.000

El precio de exportación de carne vacuna cayó por debajo de los US$ 4.000 y se ubicó en US$ 3.608 por tonelada exportada la semana pasada, de acuerdo a datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes. El dato muestra un ajuste respecto a las dos semanas anteriores, cuando el valor promedio se había posicionado por encima de los US$ 4.000.

En el acumulado anual de 2020 el promedio se ubica en US$ 3.783, un descenso de 2,3% respecto a los US$ 3.873 registrados en igual periodo de 2019.

Por otro lado, en carne ovina, el promedio semanal fue de US$ 4.506 mostrando una suba respecto a los US$ 4.156 de la semana anterior. Al cierre de 2020 el precio medio se encontraba en US$ 4.353, un retroceso de 6,2% frente a los US$ 4.641 registrados un año atrás.