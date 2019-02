Comienzo de clases sin paros, pero maestros "atentos" a eventual conflicto

Los docentes montevideanos de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) están "atentos" a una serie de irregularidades en el pago de los salarios por parte del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) que eventualmente podrían generar una "situación conflictiva".

La secretaria general del gremio, Daisy Iglesias, descartó que el inicio de las clases —previsto para el 1 de marzo— se vaya a ver entorpecido por estos "hechos urgentes", pero advirtió que si estos no son atendidos, podrían movilizar a los maestros en el transcurso del año lectivo.

Entrevistada en el programa radial Todo Pasa, Iglesias explicó que a comienzos de febrero alertaron a las autoridades acerca de irregularidades en la liquidación de "cientos" de docentes vinculadas al sistema informático que controla las retribuciones. Antiguamente el CEIP usaba el programa AS 400, pero debido a los altos costos de mantenimiento y la reiteración de los problemas técnicos, decidieron cambiar el sistema informático y aún están en proceso de adaptación, explicó Iglesias.

Si bien el CEIP hizo un "esfuerzo significativo" para atender los reclamos de Ademu Montevideo, los errores siguen dándose. A modo de ejemplo, la dirigente sidical aseguró que por error del sistema Primaria descontó compensaciones y salas que las maestras realizaron en 2018 y que en algunos casos descontó el doble de lo que debería.

En particular, Iglesias se refirió a las direcciones de verano educativo, ya que "los directores que ejercieron ese cargo en 2019 no han recibido la partida de alimentación de febrero" y el 25 de ese mes deben reintegrarse a otras escuelas. Entre otras cosas, esto implica que aún no hayan podido pagarle a proveedores y esto "no es admisible", manifestó.

Asimismo, la secretaria general de Ademu denunció que Primaria resolvió que las maestras con licencia maternal estén habilitadas a elegir un segundo cargo, pero no se les paga el salario hasta su reintegro.

Esta y otras "situaciones conflictivas" fueron presentadas este martes al CEIP, que se comprometió a "revisar todos los reclamos realizados y ver cuáles estaban pendientes".