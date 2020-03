Cómo debe ser el día a día de las personas en cuarentena y qué contactos pueden tener

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, declaró este viernes de forma "preventiva" la "emergencia sanitaria" por el coronavirus, luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmara los primeros cuatro casos en Uruguay, dos en Salto y otros dos en Montevideo.

Además de la declaración, el gobierno dispuso el "cierre parcial de fronteras", así como una "cuarentena obligatoria" para aquellos que provengan de "países declarados de riesgo o sintomáticos". Si bien la lista es dinámica, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, enumeró una serie de países: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. "Esta lista se va actualizar con la dinámica que exige el momento", adelantó el jerarca.

¿Qué implica esto? Los viajeros deberán permanecer en sus casas durante 14 días. En el caso de que presente los síntomas del virus (fiebre, tos seca, dificultad para respirar) tendrá que ponerse en contacto telefónico con su prestador de salud. El médico irá a verlo a domicilio en caso de que lo amerite o le dará consejos por consulta telefónica.

Puede suceder que la persona no se haya infectado y no desarrolle síntomas. Esto no significa que no se deban tomar precauciones. Durante el aislamiento lo mejor es mantenerse en una habitación, alejado de las personas mayores (la población más vulnerable del virus), afirmó a El Observador Alicia Cardozo, grado 4 en Infectología.

Ministerio de Salud Pública

Tampoco hay que compartir los utensilios personales ni los cubiertos y tampoco compartir mate. Es esencial no saludarse con un beso ni darse las manos y mantener una distancia, entre uno y dos metros, con el resto de los integrantes de la familia, agregó Cardozo.

Es muy importante el lavado de manos, muy frecuente, "casi obsesivo". "Es la mejor protección", asegura la infectóloga.

Por último, si no se tienen síntomas, no es necesario colocarse tapabocas.

Cuarentena por contagio de coronavirus

Una vez que se confirma por estudios el contagio del virus, las medidas se intensifican un poco más. La persona deberá permanecer en el domicilio, en una habitación privada y exclusiva, a la que podrá ingresar una única persona para asistirlo. Se recomienda que tanto el paciente como un familiar que lo asista se coloquen tapabocas.

Si está enferma la persona seguramente se va a sentir como en cualquier cuadro gripal: ligeramente decaído y va a preferir estar recostado. "Los médicos recomendamos reposo cuando uno está con un cuadro infeccioso, porque el cuerpo se tiene que dedicar a curarse, no a gastar energías", comenta Cardozo.

Las indicaciones de lavado de manos y evitar el contacto con otros se mantienen.

La habitación donde permanecerá debe ventilarse y hay que mantener la higiene de la casa en general. Lo mejor es limpiar las superficies con agua y jabón e hipoclorito. "Con eso alcanza", afirmó la especialista.

No está demostrado que tomar líquidos calientes ayuden a eliminar el virus. Cardozo aclara que "el virus se va solo".

¿Y cómo sigue el control a medida que pasan los días? "Todo depende del desarrollo posterior de la enfermedad", comentó la infectóloga. En principio, el paciente va a ser controlado con su médico con una consulta telefónica en las primeras 24 a 48 horas y luego el control dentro de las 72 horas siguientes será presencial en domicilio. Si es una evolución benigna "serán unos 14 días de cuarentena".

Al ser un virus nuevo, los médicos y científicos aun están aprendiendo sobre él. "En medicina con una enfermedad de tres meses solemos manejarnos con mucha cautela, pero todavía nos falta conocer mucho. El conocimiento científico se va generando sobre los hechos", comentó la infectóloga. "Lo que se ha visto en la mayor cantidad de casos, es una vez que el paciente se curó, se curó. Ya no contagia y se puede reintegrar a sus actividades", concluyó.