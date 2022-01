¿Cómo definirá Diego Alonso al golero para jugar contra Paraguay?

El flamante entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, trabaja 12 horas diarias en el Complejo Celeste preparando sus dos primeros partidos al frente de la celeste. El 27 de enero su equipo visitará a Paraguay en Asunción y el 1º de febrero será local con Venezuela en el Centenario.

Trabajo en cancha con juveniles y con los mayores que estuvieron en Uruguay en la semana (Sebastián Sosa y Diego Godín) y muchas horas de scouting, análisis de video y de estadísticas junto a su cuerpo técnico marcan la agenda diaria de Alonso.

El DT contó que ya tiene prácticamente definida la alineación y la forma en que le va a plantear el partido a Paraguay. También sabe quién va a ser su capitán y cómo integrará el ataque.

Incluso tiene en la cabeza distintas alternativas para el caso de que le llegue a faltar alguna de las piezas que tiene en mente.

Lo que no tiene definido Alonso es al golero y así lo hizo saber en una entrevista exclusiva que le concedió a Referí.

“Seguramente vamos a citar a cuatro pero lo voy a definir cuando los vea acá, cuando los sienta”, expresó.

“Es una situación especial porque Fernando (Muslera) no está y los diferentes goleros que reservamos están en diferentes situaciones y en una época especial del año”, agregó.

Mientras, Alonso y su entrenador de goleros Carlos Nicola observarán hasta el mínimo detalle de las actuaciones de los goleros que reservaron el 7 de enero y que son Martín Campaña, Sergio Rochet, Sebastián Sosa, Guillermo De Amores, Santiago Mele, Nicolás Vikonis y Kevin Dawson.

Cabe recordar que el 18 de diciembre, en su primera entrevista como entrenador de Uruguay, Alonso dijo a AUFTV que para realizar las convocatorias se iba a apoyar en cuatro puntos: “Historia en la selección, de eso no me puedo olvidar; el rendimiento de los últimos seis meses en la selección; el rendimiento de los últimos seis meses en sus clubes; y, sobre todas las cosas, la performance en el último mes”.

Campaña, el relevo natural

AFP

Martín Campaña es el único con partidos oficiales en Uruguay

Campaña, de 32 años y nueve partidos con la selección mayor, integró el proceso de selecciones de Óscar Tabárez siendo golero olímpico en Londres 2012 (sub 23) y atajó en los cuatro partidos en los que Muslera estuvo ausente en las presentes Eliminatorias por una fractura en Galatasaray.

Está en Al Batin de Arabia Saudita y tiene otra ventaja con respecto al resto: el campeonato en ese país está en pleno rodaje, suma 15 partidos en la temporada, juega el viernes con Abha y lo hará el próximo viernes ante Al Hilal.

Rochet, el presente

Staff Images / Conmebol

Sergio Rochet viene de dos años brillantes

Sergio Rochet, de 28 años y de Nacional, terminó siendo otro de los arqueros del proceso Tabárez, pero sin tener minutos en cancha.

Entre la Copa América de Brasil 2021 y las Eliminatorias estuvo en 13 partidos en el banco.

Fue el mejor golero de los últimos dos Campeonatos Uruguayos para la encuesta Fútbolx100.

La desventaja que tiene es que no ataja desde el 22 de octubre cuando se fracturó la muñeca ante Wanderers. Sin embargo está en plena pretemporada con Nacional y a la espera de hacer arco en los partidos amistosos.

Y Alonso analizará todos los partidos que sus reservados jugarán por estos días.

Sosa, el factor presencial

@Uruguay

Sebastián Sosa en el Complejo

Sebastián Sosa, de 35 años, también cerró el 2021 a altísimo nivel en el arco de Independiente.

Además, el 3 de enero visitó el Complejo Celeste para charlar mano a mano con Alonso y tanto esa semana como la pasada se entrenó en el predio de Uruguay.

El entrenador sabe de primera mano de sus ganas, de su motivación y también de su buen momento para poder convocarlo.

Lo que le juega en contra es que su último partido oficial fue el 13 de diciembre y que aún no consiguió equipo. El miércoles se desvinculó de Mazatlán. Independiente lo quiere pero debe cancelar deudas para poder contratarlo. Libertad y Peñarol también siguen sus pasos.

Sosa nunca fue convocado a la selección mayor y en mayo de 2021 manifestó al respecto en Punto Penal: “Es algo que me cuestiono internamente, me pregunto en qué he fallado, porque la verdad, de mi parte deportivamente lo he hecho todo, he dejado de lado cierta estabilidad familiar que tenía en México, y muchas cosas, pero no me llega esa oportunidad y a uno le genera angustia, decepción y hasta frustración”.

Guillermo De Amores, el momento

Staff Images / Conmebol

Guillermo De Amores, figura en Deportivo Cali

Estuvo tres años parado y al borde del retiro por problemas físicos pero volvió a gran nivel en Fénix en 2020.

Tiene 27 años y en 2021 se hizo dueño del arco de Deportivo Cali donde jugó 54 partidos. Terminó campeón. Lo quiso Peñarol pero el equipo colombiano lo renovó.

Su último partido oficial fue el 23 de diciembre y la temporada arranca el 26 de enero. Se lo seguirá en sus amistosos.

Nicolás Vikonis, la experiencia

Maztalán

Nicolás Vikonis, dueño del arco de Mazatlán

Tiene 37 años y desde mediados de 2020 es dueño del arco de Mazatlán de México.

El lunes arrancó la temporada oficial con derrota 3-0 ante Chivas de Guadalajara. Si es convocado, llegará con rodaje oficial lo que le da cierta ventaja respecto a otros.

Santiago Mele, la juventud

Leonardo Carreño

Santiago Mele, figura de Plaza Colonia

Con 24 años es el más joven de los reservados. Volvió a Uruguay para jugar en Plaza Colonia y fue clave en la conquista del Torneo Apertura. Volvió para la final del Uruguayo tras superar una fractura en la mano que lo radió de varios partidos del Clausura.

Fue campeón sudamericano sub 20 en 2017 y mundialista y luego emigró a Europa donde no logró asentarse.

Su último partido oficial fue la final del Uruguayo jugada el 8 de diciembre pero a partir de esta semana comenzará a jugar amistosos.

Kevin Dawson, la persistencia

Diego Battiste

Kevin Dawson cerró el 2021 con buenas actuaciones

El golero de Peñarol tiene 29 años y fue dos veces suplente con Uruguay, en la última doble fecha de Eliminatorias en la que quedó sellada la suerte de Tabárez.

Fue campeón uruguayo con Peñarol y si bien su rendimiento no es el mismo que mostró en 2018 cuando fue elegido por segunda vez mejor golero del fútbol uruguayo en la encuesta Fútbolx100 terminó el 2021 consolidado en el arco y con regularidad en el nivel de sus actuaciones. En Peñarol este lunes tiene su primer amistoso de pretemporada.

De estos siete nombres saldrán los cuatro convocados y de los cuatro, según cómo los vea Alonso en los tres días previos al 27 de enero, el titular contra Paraguay.