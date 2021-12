Rochet, el mejor arquero, en un año con altibajos y aprendizajes, con yoga y fortaleza mental

“No me lo esperaba”, dice Sergio Rochet, arquero de Nacional, al enterarse que por segundo año fue elegido como el Mejor Golero del Campeonato Uruguayo 2021 de la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Mientras disfrutaba de una tarde de piscina en familia en Nueva Palmira y aprovechando una pausa de los juegos con sus tres hijos porque se durmieron la siesta, el Chino contó sus sensaciones por esta nueva distinción.

“No me lo esperaba porque no tuve tantos partidos como el año pasado”, dijo a Referí. Esta vez el arquero tuvo una votación más pareja, se impuso con 53% votos, diferente a la del año pasado, en la que tuvo 99%, algo que nunca había ocurrido en las 20 ediciones de la encuesta con ninguno de los más de 200 distinguidos.

Staff Images / Conmebol

Sergio Rochet

“Lo importante es ganar”, bromeó el Chino al conocer los resultados, luego de una temporada con altibajos, con su primera convocatoria a la selección, pero también con una lesión que lo dejó sin los últimos y definitorios partidos del campeonato.

“No fue todo positivo, tanto en lo personal como en lo grupal. Pero siempre trato de buscar el medio vaso lleno, así que me quedó con lo de la citación a la selección, y lo de poder haber logrado el bicampeonato que en sí fue este año que lo logramos”, comentó.

“Fue un año que hubo momentos duros, como la lesión, perderme los partidos más importantes del último tramo, lo que me dolió mucho”, indicó sobre la fractura que sufrió el 21 de octubre ante Wanderers por la séptima fecha del Clausura. Desde entonces no ha podido jugar, si bien ya está en la fase final de la recuperación.

L. Carreño

Sergio Rochet en el momento de su lesión

Por la lesión y los partidos que se perdió por las convocatorias de la celeste, jugó solo 15 partidos en la temporada, los que le bastaron para ser el más votado. “Soy optimista por lo de la selección, por seguir en el club. Fue un año de altibajos en lo emocional, pero siempre me quedo con lo mejor”.

Consultado por si trabaja en el aspecto mental, reveló que este año fue a un par de sesiones con una psicóloga deportiva. “Y también el año pasado había arrancado a hacer yoga”, agregó.

“Y con eso siempre trato de estar un poco centrado no solo en el fútbol, sino en lo que es la vida. Me da un poco de tranquilidad. Por más que pasen cosas malas, lo tomo como un aprendizaje y como cosas que pueden suceder en la vida y que hay que sobrepasarlas”.

@Uruguay

Sergio Rochet en la selección

“He trabajado un poco en ese sentido. Pero mentalmente soy un hombre bastante duro”, agregó.

El 2021 quedará marcado para Rochet por su primeras convocatorias para la selección uruguaya, con prácticas en el Complejo Celeste y viajes a los partidos y también a la Copa América de Brasil.

“Haber llegado a la selección fue lo máximo”, destacó. “Uno de los logros más importantes no solo de mi carrera, sino de mi vida. Era lo que soñaba desde chico y por suerte pude lograrlo y compartir momentos con el plantel, con jugadores que son unos monstruos, fue algo muy lindo”.

“Ahora, deseando de que podamos hacer unas buenas fechas para tratar de meternos en el Mundial”, dijo sobre lo que vendrá, con la ilusión de estar en el arco con Diego Alonso como seleccionador y con mayores chances por la lesión Fernando Muslera.

Inés Guimaraens

Sergio Rochet

La gran pregunta es cómo viene la recuperación de su mano quebrada. “Viene bien de bien”, respondió. “Progresando muy bien. Obviamente que no llegué a entrenar con normalidad con remates, pero sí hicimos trabajos suaves”, agregó. Este miércoles se hizo una placa para ver cómo evolucionaba. “Porque no quería meterle demasiado trabajo sin controlar, y ya estoy para empezar a entrenar casi normal, con un poco de cuidado. Y eso me dejó más tranquilo”, contó. “Ahora es cuestión de tiempo que se me acomode un poco más de tomar las fuerza y la movilidad de las articulaciones, y calculo que para la pretemporada voy a estar”.

El 2022 volverá a tenerlo en el arco de Nacional, en un nuevo ciclo con el entrenador Pablo Repetto y en el que será uno de los referentes tras las salidas de Gonzalo Bergessio, Rafael García, Diego Polenta y Facundo Píriz.

“Me dolió mucho, creo que a todos, la salida de los jugadores que se fueron”, fue lo primero que dijo sobre ese tema. “Les deseo lo mejor a todos. Yo siempre digo que no importa el compañero, siempre hay que desearles lo mejor. Y más ellos que fueron personas que me recibieron y me abrieron las puertas cuando me tocó venir, la mayoría. Tanto Gonzalo como Rafa fueron los que me apadrinaron, así que desearle lo mejor a ellos”.

Staff Images / Conmebol

Sobre su rol de referente en el plantel albo, a sus 28 años dijo estar pronto. “Sé que por tema de edad me va a tocar un poco guiar a los jóvenes. Creo que me siento preparado y espero que pueda sumar y que sea un buen año”.

Además, con tres temporadas en el club, ya lo conoce de primera mano. “Ya aprendí todo lo que es Nacional, lo que significa, no solo en la cancha, afuera también, la presión que se vive”.

Volviendo a su año, dijo que no recuerda una actuación suya descollante, pero sí guarda en su memoria un partido especial. “Tengo muy presente el clásico del Apertura en el Parque, la victoria después de la eliminación de la Copa América y en ese partido que se llama ‘el del avión’, que quedó marcado para todos los hinchas de Nacional por la vuelta de los clásicos al Parque más que nada, y por haber obtenido una victoria”.

Staff Images / Conmebol

Sergio Rochet

Como ya había contado a Referí, su madre tiene una colección de sus guantes desde que atajaba en el baby fútbol hasta hoy. Consultado por si este año le había dado alguno más, quizás de la selección, reveló que aún no. “¡Este año no le traje nada, ni remeras traje para el pueblo!”, comentó. “Pero tengo en casa y se los voy a guardar porque si no me va a matar… Siempre le guardo y, es más, tengo guantes sin usar, porque los últimos partidos no jugué. Así que la vieja va a ligar porque van a estar nuevos”, agregó el mejor arquero, antes de despedirse.

En Nueva Palmira recarga las pilas y para ir por el tercer premio

El mejor arquero de Fútbolx100 intentará su tercer premio en 2022, lo que le permitiría igualar a Kevin Dawson y Martín Silva en la línea de los más ganadores. Mientras tanto, recarga las pilas, recupera su mano y disfruta de su familia en sus pagos en Nueva Palmira. “Es la ciudad en donde nací, de donde es mi señora y donde tenemos nuestra casa. Y las vacaciones siempre las pasamos acá, es nuestro lugar para vacacionar”.