Sebastián Sosa: "Siento angustia y decepción porque nunca me citan a la selección"

El exarquero de Peñarol y actual de Independiente de Avellaneda, Sebastián Sosa, volvió a ser la gran figura de su equipo en la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga Argentina el pasado sábado cuando en la definición desde el punto del penal contra Estudiantes, atajó dos y así su equipo logró el pasaje a la siguiente ronda.

Sosa fue entrevistado este domingo en el programa Punto Penal de canal 10 y allí habló de su presente, pero hizo hincapié en todo lo que ha trabajado para poder llegar a la selección nacional, que dejó de lado un buen pasar económico en México para retornar al fútbol argentino en el que cobra menos, con tal de que desde el cuerpo técnico celeste lo pudieran observar con mayor atención.

"Vine a Independiente de regreso resignando por segunda vez una parte económica porque se saben las diferencias que existen entre el fútbol mexicano y el argentino, pero vine tras ese sueño, esa ilusión de jugármela por esa chance en la selección que la verdad, no le encuentro una explicación (de por qué no se dio hasta ahora). Nunca tuve un contacto, una llamada y como bien saben, jamás se dio mi nombre en una convocatoria ni de 50, ni de 25 jugadores, ni de nada", dijo el arquero.

Sosa añadió que "es algo que me cuestiono internamente, me pregunto en qué he fallado, porque la verdad, de mi parte deportivamente lo he hecho todo, he dejado de lado cierta estabilidad familiar que tenía en México, y muchas cosas, pero no me llega esa oportunidad y a uno le genera angustia, decepción y hasta frustración".

EFE/Adilson Venegeroles

Sosa atraviesa un gran momento en Independiente de Argentina

"No será con este cuerpo técnico, quizás sea con otro en algún momento. Tengo la esperanza de seguir jugando cuatro o cinco años más y ese sueño de selección también es lo que me motiva, lo que mantiene la llama viva día tras día y me motiva a seguir trabajando y mejorando. Pero sí es una pregunta que me hago desde hace mucho tiempo. Lo digo humildemente. Capaz que alguno dice '¿quién pienso que soy?', pero soy autocrítico, sé dónde he jugado, la carrera que hice y me he cuestionado muchas veces qué fue lo que hice, o me gustaría saber qué podría hacer para poder tener ese paso por la selección, esa convocatoria y estar en una lista. Porque deportivamente siento que lo hice todo y siento un poco de angustia y decepción porque convocatoria tras convocatoria siempre miro y tengo esa ilusión y esa expectativa. Algunos me dicen que soy un iluso o hasta un hipócrita, porque si no me citó nunca en 10 o 12 años, por qué me va a citar ahora, pero yo sigo soñando con eso, trabajando para eso, y el día que deje el fútbol, podré decir que lo dejé todo, lo hice todo, lo intenté 100% y que no me guardé nada, así que puedo dormir tranquilo con eso", explicó al futbolista de Independiente.

Respecto a cuáles pueden ser las razones por las que nunca lo citó Tabárez, expresó: "Lo pensé todo, no me queda cosa por pensar. He analizado todo tipo de situaciones, de momentos. Y me gustaría saber qué me falta. Como jugador de fútbol uruguayo me gustaría tener ese encuentro (con el cuerpo técnico de la selección) y saber por dónde podría llegar a trabajar más para tener esa oportunidad. Me angustio cuando hablo con mi familia y mis amigos. Me pongo mal porque he trabajado mucho para eso. He tomado decisiones en mi vida en base a la selección y otra vez como que siento que me llega un cachetazo. Habrá que seguir luchándola porque ese sueño no descansa y quiero ir tras él".

Consultado si no será que no lo citan porque Celso Otero (ayudante técnico de Tabárez y entrenador de arqueros) quiere más altura en los goleros, dijo: "En su momento capaz que sí, pero fueron Castillo, el Popi Muñoz, Dawson, son todos arqueros de estatura media como soy yo. Entonces ahí fue algo que taché y dije 'no, por acá no es tampoco'. No sé qué pasó conmigo. Porque si es algo personal, me encantaría saberlo. Nunca tuve una conversación ni con el Maestro (Tabárez), ni con Celso Otero y siempre me manejé muy correctamente en cuanto a declaraciones, siempre manifesté mi deseo de estar en la selección y respetando a los compañeros que están y las decisiones que tomó el cuerpo técnico. Pero me he ido cuestionando a lo largo del tiempo y hoy veo las listas y pese a que vine a Independiente para que me vieran más, no aparezco".