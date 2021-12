Diego Alonso analizará cuatro puntos para hacer su primera convocatoria en Uruguay

Diego Alonso dio su primera entrevista como entrenador de la selección uruguaya de fútbol y expresó cuáles fueron sus sensaciones al empezar a hablar con los jugadores, dio más detalles de la composición de su cuerpo técnico y explicó cuáles serán los criterios que utilizará para hacer su primera convocatoria.

Uruguay jugará el 27 de enero contra Paraguay en Asunción y el 2 de febrero contra Venezuela en el Centenario para arrancar la recta final de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 donde está un punto abajo de la zona de repechaje (quinto puesto) cuando solo quedan cuatro partidos por disputar.

Alonso dijo sentirse "orgulloso" por haber sido designado para dirigir a la selección luego de que en noviembre del año pasado fuera cesado Óscar Tabárez tras 15 años de permanencia en el cargo.

"Es lo máximo para un entrenador, me siento muy motivado, convencido de la capacidad que tiene mi staff de trabajo para poder aportarle herramientas al grupo de jugadores para que ellos puedan fluir y que Uruguay pueda estar en el Mundial", dijo Alonso en declaraciones a AUFTV.

"En todo momento de parte del ejecutivo cuidaron mucho las formas, tuve dos reuniones con ellos, una primaria con el presidente (Ignacio Alonso) donde le presenté mi proyecto de selección, donde dije que había áreas que desde mi lugar le podía aportar, luego fue con todo el ejecutivo, desarrollé todo el proyecto, me sentí muy cómodo con las preguntas y estaba recontra claro de que iban a hablar con otros entrenadores, y me parecía justo, fue muy claro y luego fueron horas de expectativa por la decisión, fue una alegría inmensa cuando me lo comunicaron", explicó.

"Mi carrera tuvo altos y bajos pero ahora hay que mirar para adelante, esto es seguir nadando o te ahogás, ahora es el principio de un montón de cosas. Me defino como pasional. La carrera tiene que ver con convencer a tus auxiliares, a tus compañeros de trabajo, pero con el jugador tiene que ver con hacerlo sentir partícipe de la idea porque así es mucho más fácil para el entrenador tomar decisiones y armar el equipo más allá de cualquier estrategia", indicó.

Los inicios de Alonso en Bella Vista, 2011-2012

Alonso dio nuevas detalles de la composición de su cuerpo técnico y expresó que Carlos Nicola será su entrenador de goleros.

El día de su designación, Referí informó que sus preparadores físicos serán Óscar Ortega, de Atlético de Madrid, y Guillermo Souto quien se desempeñaba como coordinador del área física en Defensor Sporting. También se dijo que Darío Rodríguez iba a ser su ayudante técnico.

El domingo, Referí informó que el portugués Guilherme Rodrigues también va a formar parte de su cuerpo técnico desempeñándose como fisiólogo.

Alonso también agregó que Gabriel Raimundi será otro de sus asistentes técnicos y que Carlos Nicola será el entrenador de goleros. También aclaró que el preparador físico será Guillermo Souto y que Ortega trabajará como colaborador, por lo que agradeció la gentileza de Atlético de Madrid.

También expresó que el cuerpo técnico se completará con dos o tres analistas: "Estamos en revisión para que el área pueda explotar más".

"Uruguay necesita a los mejores y él es el mejor del mundo. Aceptó y para mí es un orgullo", expresó sobre Ortega.

Alonso dijo que con algunos jugadores de la selección ya charló tres o cuatro veces: "Las charlas pasan por el conocimiento, por entender a la persona, primero tenemos que conocer al otro, la manera de comunicarnos, transmitir la idea futbolística, lo que uno piensa de cómo podemos llegar a jugar, las sensaciones al verlos y declarar. En cada charla, más seguro estoy de la decisión que tomé porque son unos fenómenos".

"Es tremendo lo que sienten estos chicos por la selección, el amor por la selección uruguaya es espectacular y la sensación es que si hacemos las cosas bien vamos a estar en el Mundial", agregó.

Sobre los venideros partidos dijo: "Los resultaos mandan, la urgencia está. Si tengo que firmar ganar los 12 puntos jugando mal lo firmo. Pero también hay un camino, vamos a tener poco tiempo de trabajo, pero tenemos jugadores de grandísima calidad y el desarrollo de las ideas se pueden adaptar fácilmente. Para poder ganar es más fácil ganar jugando bien y no estoy hablando de jugar bonito. De los 12 puntos podemos ganar los 12 o podemos perder porque la Eliminatoria es pareja".

"En México jugábamos cada tres días, por suerte nos fue muy bien, eso te acostumbra a replicar ejercicios para los partidos. Una pretemporada te ayuda a planificar, pero nos sentimos cómodos en ese formato, es más, mis mejores números son en mata-mata, subo de un 50% a un 70%, nos hemos formado para jugar de esa manera. Ahora no hay tiempo, pero con la calidad de los futbolistas y la energía que podamos aportar podemos obtener los resultados que buscamos".

Hay cuatro puntos para elecciones de los jugadores dijo Alonso:

1- Historia en la selección, "de eso no me puedo olvidar", acotó,

2- El rendimiento de los últimos seis meses en selección,

3- El rendimiento de los últimos seis meses en sus clubes,

4- Sobre todas las cosas, la performance en el último mes.

"Tiene que haber una regularidad, son elecciones. Hay un grupo selecto de jugadores de selección pero van a entrar o salir jugadores que estén en buen nivel. Deben estar los mejores en la selección. Estamos monitoreando 50-60 jugadores, luego filtraremos a 40-45 y luego haremos la preselección; estamos viendo todas las posiciones2, señaló.

"Por la pandemia es posible que la lista de reservados sea amplia. Para la convocatoria final es difícil dar un número exacto por la propia pandemia, porque si hay lesiones no vamos a tener activo al fútbol uruguayo y eso es una complicación que hay que tener en cuenta", agregó.

Alonso también se refirió a lo que fue el proceso de Tabárez: "Han tenido un proceso inmaculado y espectacular con el Maestro queremos ayudar a que se prolongue y si se puede ponerle una impronta nuestra, mejor, el Maestro ha dejado un gran legado en valores y respeto y queremos seguir de la misma manera".

A modo de mensaje para el hincha dijo: "Es difícil pero estoy seguro que lo vamos a conseguir. Vamos a necesitar de la gente, cada aplauso, cada aliento y cada voz la vamos a multiplicar".