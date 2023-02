Cómo el globo espía hundió un acercamiento entre EEUU y China

Durante algún tiempo, los funcionarios estadounidenses han hablado sobre la necesidad de “poner un piso” al pronunciado deterioro de las relaciones entre EEUU y China. Pero la controversia en torno al globo espía chino (que Beijing insiste en que era un barco "civil" que voló por accidente al espacio aéreo estadounidense) ha frustrado los esfuerzos por mejorar gradualmente las relaciones entre los dos países. Una visita a Beijing de Antony Blinken, el secretario de Estado de EEUU, ahora ha sido cancelada.

Incluso antes de la crisis actual, quedaba muy poca confianza o calidez entre Washington y Beijing. Ambas partes entienden que las tensiones son peligrosamente altas. El general Mike Minihan, jefe del Comando de Movilidad Aérea de EEUU, predijo recientemente en un memorando interno filtrado que EEUU y China “lucharán en 2025”, como resultado de un ataque chino a Taiwán.

Si bien las opiniones de Minihan no representan un consenso establecido dentro del gobierno de EEUU, reflejan la naturaleza febril del debate entre funcionarios occidentales sobre las intenciones de China hacia Taiwán.

El aumento de las tensiones militares también ha llevado a un esfuerzo estadounidense mucho más decidido para restringir el suministro de tecnología de punta a China. Se han anunciado nuevas restricciones a la exportación de semiconductores y equipos relacionados al país, lo que amenaza su sector de alta tecnología y algunas firmas chinas y occidentales líderes. Hablar de la "desacoplamiento" de las dos economías ahora es rutinario, aunque la realidad actual es que el volumen de comercio entre los países continúa aumentando.

A nadie le sorprende que China y EEUU se estén espiando mutuamente. Pero el recorrido del globo desde Alaska a través de Canadá, pasando por Montana y a través del país tiene una cierta cualidad de Hollywood que ha fascinado a las audiencias de televisión y a los políticos de todo EEUU, aumentando la presión sobre la administración de Biden para que responda.

Según los estándares históricos, el episodio actual parece una infracción relativamente menor. Se cree que entre 2010 y 2012, China desmanteló las operaciones de la CIA dentro de sus fronteras, ejecutando al menos una docena de fuentes estadounidenses. En 2015, se anunció que China había pirateado con éxito la Oficina de Administración de Personal de EEUU, obteniendo acceso a los datos personales de más de 4 millones de empleados actuales y anteriores del gobierno federal.

EEUU ha intensificado sus propios esfuerzos de recopilación de inteligencia dirigidos a China. En 2021, la CIA anunció la formación de un nuevo centro de misión en China para “abordar el desafío global que plantea la República Popular China”.

Las mayores capacidades de vigilancia del Estado chino, vinculadas al auge de los teléfonos inteligentes, han hecho que sea cada vez más difícil para las agencias de inteligencia occidentales tener agentes dentro de China.

Las capacidades de vigilancia tecnológica tanto de Washington como de Beijing continúan expandiéndose. Una peculiaridad del globo espía chino es que, en una era de satélites espía, parece una solución tecnológica de una era anterior. Los globos espía se emplearon en las guerras revolucionarias francesas.

Sin embargo, el incidente actual es particularmente incendiario dado el ya acalorado debate político de EEUU sobre China. Los principales políticos republicanos utilizaron el viaje del globo a través de EEUU para acusar a la administración Biden de debilidad hacia Beijing. La decisión de la Casa Blanca de derribar el globo en el espacio aéreo de EEUU frente a la costa de Carolina del Sur puede haber reflejado imperativos políticos domésticos, tanto como de seguridad nacional.

China tiene que satisfacer a sus propios nacionalistas y funcionarios de línea dura. Ellos también pueden exigir una respuesta al ataque de EEUU al globo, que el gobierno chino ha calificado como una grave violación de las convenciones internacionales.

En las últimas semanas, voces más moderadas tanto en Beijing como en Washington intentaron con cautela reiniciar el diálogo entre los dos países. Esos esfuerzos han terminado, por ahora. Pero a la larga, hay demasiado en riesgo para que la diplomacia entre China y EEUU sea víctima de un globo espía.

