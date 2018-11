Cómo eliminar un mensaje erróneo en las distintas aplicaciones

WhatsApp

Se puede borrar un mensaje hasta aproximadamente una hora después del envío. Para hacerlo, hay que apoyarse sobre el texto y seleccionar “Eliminar para todos”. La acción notifica al receptor.



Instagram

Aquí se debe presionar un mensaje directo hasta que aparece un menú emergente. Allí se presiona “Anular envío” y desaparece de ambos chats.

Gmail

La opción de “Deshacer envío” aparece en pantalla durante 10 segundos. En Android se observa como una barra negra en la parte inferior de la pantalla.



Hangouts



Este chat carece de una función para eliminar. Lo único que permite es que la persona desactive su propio historial para evitar que la aplicación haga un seguimiento de la conversación.

Snapchat

La opción “Clear Chat” sirve para eliminar contenido enviados desde Memories. No se pueden eliminar archivos enviados a grupos o personas.

Twitter

Si se quiere eliminar un mensaje directo desde la web, hay que pulsar el icono del tacho de basura. Desde la app, se debe presionar el texto. Se elimina para todos siempre y cuando el receptor no lo haya abierto.

iMessage

Si se elimina un texto del servicio de mensajería de Apple, solo se borra para el usuario. No obstante, tiene 10 minutos de vida en la nube. Borrarlo del celular no significa que desaparecerá de la computadora o el iPad.

Android

El servicio de mensajería no tiene una forma oficial, pero existen alternativas. La app On Second Thought permite borrar mensajes hasta 60 segundos después de su envío.

Messenger

Los mensajes no se eliminan del buzón de un contacto. Faceboook anunció que dará la opción para iOS en una próxima actualización. Esta dará 10 minutos para cancelar un envío.