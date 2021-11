Cómo evolucionará la inteligencia artificial, según un experto uruguayo

Por Lautaro Brum - Especial para Cromo

Hoy, Netflix, Facebook, Instagram o Twitter basan su funcionamiento en el aprendizaje automático. Recopilan información personal y luego venden publicidad sobre la base de lo que aprendieron de cada usuario.

¿Qué es el aprendizaje automático? Brindarle a una máquina la capacidad de aprender. Este cambio de paradigma en el mundo tecnológico llevó a que la inteligencia artificial (IA) lograra superarse a sí misma. En sus comienzos, el ser humano debía decirle punto por punto qué debía hacer para lograr su función. Ahora, puede hacerlo por sí misma sin tanta intervención humana. Por ejemplo, entender la voz humana o clasificar imágenes según si se sacaron en la playa o si son de comida, por ejemplo.

¿Cómo está evolucionando la inteligencia artificial y hacia qué mundo vamos? Sobre este punto reflexionó con un grupo de periodistas, Haldo Sponton, vicepresidente de tecnología de Globant, una de las empresas a la vanguardia de esta temática.

Globant

Haldo Sponton

Gracias al algoritmo de recomendación, empresas como Instagram, Facebook o Mercado Libre analizan una gran cantidad de datos personales para lograr un alto nivel de personalización y destacarse sobre las demás plataformas. “La IA te muestra qué es lo que cree que más necesitás en ese momento en base a tu comportamiento en las redes sociales y con quién interactuás en ellas”, explicó Sponton.

Según el experto, hace cinco años esta tecnología explotó su máximo potencial hasta el momento. Pasó de preguntarse cómo se llega a determinado resultado a cómo puede conseguir los mejores datos para llegar a un fin en específico.

Hoy, muchas IA se actualizan solas y no requieren datos nuevos para funcionar de manera óptima. “Las máquinas ahora mejoran gracias a interacciones con sí misma”, explicó Sponton.

Un claro ejemplo es el programa informático Alpha Zero, desarrollado por la empresa DeepMind. Esta tecnología logró una habilidad sobrehumana en el ajedrez en menos de 24 horas. ¿Cómo lo hizo? Midiéndose ante un par de campeones del mundo del juego de estrategia. La inteligencia artificial de esta compañía logró estudiar sus movimientos en sus respectivas partidas para superarse a sí misma.

Sponton señala que eso lo logran gracias al “aprendizaje por refuerzo”. El ser humano pone a la máquina en una situación desconocida y aprende de sus aciertos y errores. Así es como logra superarse constantemente.

La IA cambia el paradigma entre la interacción humano-máquina, ya que ahora la tecnología “piensa” más que antes, lo que la hace menos predecible.

¿Esto quiere decir que las máquinas superarán la inteligencia humana algún día? Están programadas para eso: resolver problemas que no estaban en los datos brindados por el ser humano.

De todas formas, la IA tiene una limitación: aún no logra copiar o entender las emociones humanas. “Los datos de esta temática son muy ruidosos. No es fácil etiquetar a algo o alguien como feliz o enojado. Entender la emoción humana y cómo se expresa todavía es un gran debe de esta tecnología”, opinó Sponton.

Hay interés por parte de las empresas líderes para mejorar ese “problema”. El próximo gran paso para la IA sería lograr interpretar un texto. En esta ocasión, la máquina tratará de descifrar qué quiso decir un escritor. Cómo el humano se siente siempre influye en la semántica, por lo que las inteligencias artificiales deberán trabajar en la detección de emociones para mejorar el entendimiento semántico de los modelos de lenguaje universal.

Las máquinas pueden crear arte, pero no sienten melancolía cuando compone una canción, por ejemplo. Es un aditivo que puede marcar la diferencia para lograr una obra contundente. Solo se limitan a juntar una serie de datos que el ser humano reconoce como una emoción, pero que la computadora no logra comprender de forma cabal. “Ellas tienen un proceso creativo diferente al nuestro, y con la tecnología actual aún no van a poder sentir”, dijo el experto.

Amazon, IBM, Google y Microsoft son las empresas más avanzadas en esta temática.

Mirando hacia el futuro, el vicepresidente de Globant no cree que las máquinas reemplazarán a los humanos, pero sí van a haber tareas que se van a dejar de hacer, como por ejemplo conducir. Con certeza, cree Sponton, de aquí a 25 años no habrá personas manejando vehículos; esto optimizará la seguridad y comodidad de los seres humanos mediante algoritmos y datos, su principal motor.