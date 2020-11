Cómo ganarle al "diciembre maldito" y un viaje a París

Es día de Pícnic!, de compartir piques y delicias y esas cosas buenas que tiene la vida, incluso en estos días finales de un 2020 que, por lo menos a mí, se me pasó volando. Nótese que ya empiezo a usar frases de abuela, pero es así; si recuerdo este año con sobresaltos me pasa por la cabeza como una película clase B en la que destacan ciertas escenas (algunas de terror, otras surrealistas, otras a puro neorrealismo italiano) pero en la que la tónica general es la cámara rápida. Así que les propongo que este último tirón, que cuesta y cuesta porque estamos algo más cansados que otros años, vamos a vivirlo con 1) tranquilidad 2) disfrute 3) armonía. Todo lo anterior, sin dejar lo que igual tenemos que hacer, así que fuerza y mucha imaginación.



Hablando de imaginar, luego de que varios lectores me escribieron la semana pasada para contarme cuáles habían sido sus aprendizajes del año, se me ocurrió que sería una gran idea compartir saberes. Agostina por ejemplo, me contó que ella se dedicó mucho más al dibujo y al bordado y ese es un gran más para este 2020. Así que me puse a pensar que sería genial armar algún sistema por el cual cada uno de nosotros pudiéramos compartir lo que aprendimos y enseñárselo a otros, tipo canje. Lo voy a pensar un poco más, pero para activarlo en 2021. Si tenés alguna idea sobre el sistema, el nombre o cualquier otro detalle de este incipiente “Club de talentos”, seguro que serás tan generoso de compartirlo conmigo si me escribís por acá. Soy Carina Novarese y ya me zambullo contigo en este Pícnic!