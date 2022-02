Cómo hacer galletitas de caracol o espiral sin que se te pasen

Por Federico González - Especial para El Observador

Estas galletas caracol o espiral son ideales para tener siempre en tu casa. ¡También son un clásico en mi familia! Siempre el frasco con “cookies”, como les decimos en casa, a mano en la cocina.

Esta receta se la quiero dedicar especialmente a mi tía Raquel, que fue quien me la pasó y seguro debe estar abriendo ese frasco de cookies por algún lado… Desconozco de dónde sacó la receta, si alguien se la dio y ella la adaptó o no, pero qué importante es conservar esas recetas familiares y que no se pierdan. Que las podamos transmitir de generación en generación es un tesoro. Intentando ponerle el mismo amor que ellos o ellas le ponían cuando las hacían para nosotros.

Les comparto mi versión de galletitas caracol o espiral y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlo.

Ingredientes

Para la masa de vainilla:

Harina 4 tazas

Polvo de hornear 2 cucharaditas

Azúcar 1 ½ tazas

Huevos 2 unid

Vainilla 1 cucharadita

Manteca 200g

Sal ½ cucharadita

Para la masa de chocolate:

Harina 3 tazas

Cacao amargo 1 taza

Polvo de hornear 2 cucharaditas

Azúcar 1 ½ tazas

Huevos 2 unid

Vainilla 1 cucharadita

Manteca 200g

Sal ½ cucharadita

Procedimiento

Combinar la manteca fría con la harina e irla trabajando con la punta de los dedos, combinando las dos cosas, hasta que quede un arenado. En el caso de la de chocolate es el mismo procedimiento, solamente que en este paso se incluye también el cacao.

Una vez que el arenado esté listo, se agregan todo el resto de los ingredientes y se amasa con las manos hasta que quede un bollo liso bien integrado. Tenemos que intentar amasar lo menos posible, simplemente hasta integrar.

Se envuelve en nylon film cada bollo de masa por separado y se reserva en la heladera por aproximadamente 15 minutos.

Pasado este tiempo, se corta cada bollo a la mitad, para que sea más práctico estirarlo.

Con la ayuda de un palote y un poquito de harina, se estira cada masa de 3-4mm de espesor aproximadamente, intentando que quede de forma rectangular.

Van a colocar una de las masas de chocolate sobre una de las masas de vainilla y van a comenzar a arrollar. Es importante en este paso, que al momento de enrollar, no nos quede aire dentro del rollito, porque luego las galletas o se nos van a abrir, o se nos van a romper y no van a lograr el efecto deseado.

Según el grosor que le quieran dar a las galletas, seguramente esas dos masas que tienen estiradas, les van a alcanzar para varios rollos. ¿Qué quiero decir con esto? Se tiene que girar la masa como para fomar el rollito, se le da una vuelta, pero para que no quede demasiado gruesa la galletita van a cortar a lo largo y van a empezar a formar otro rollito.

Si hacen estas cantidades que se especifican en la receta, en total, deberían salir unos 8 rollitos de galletas.

Una vez que tienen los rollitos listos, les vamos a dar frío nuevamente para que sea más fácil cortarlos.

Pasados unos instantes, se cortan a lo ancho de ½ cm de espesor aproximadamente, y se colocan las galletitas sobre una chapa enmantecada. La vamos a cocinar en un horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 10 minutos o hasta que vean que empiezan a quedar doraditas.

Esta receta rinde muchísimo. Les recomiendo que no las cocinen todas al mismo tiempo. Hagan un poquito y mantienen los rollitos congelados en el freezer. Así a medida que van necesitando van horneando y siempre tienen galletas frescas a mano.

Conservarlas en un recipiente hermético.

Tip: Si lo prefieren pueden hacer dos masas de vainilla en vez de la de chocolate, y a una ponerle colorante. Pueden quedar divertidas para los chicos.