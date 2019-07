Cómo preparar una riquísima carrot cake (que no hice en el horno)

Este blog fue publicado originalmente en el blog Not Only Salad.

Durante estos últimos días estuve preparando muchas cosas ricas para llevar de paseo. Nos vamos a Río Negro a visitar a mi sobrino por su cumple, y no hay forma más linda que llegar de visita a algún lado con una rica torta en brazos, ¿no creen?

A mi cuñado le fascina la Carrot Cake y por eso decidí hacerla, pero cuando estaba por empezarla me di cuenta que tenía que preparar el almuerzo en el horno. Si esperaba a terminar iba a demorar demasiado, por eso saqué mi cacerola de hierro fundido con tapa y en un segundo solucioné el tema.

Casi por arte de magia

Mientras todo se cocinaba simultáneamente casi por arte de magia, almuerzo y torta, saqué varias conclusiones. Ya he hecho tortas en estas ollas (como el pound cake de mandarina, o el bizcochuelo de chocolate y peras) , ¡pero nunca dejan de sorprenderme! Lo bueno de hacer tortas en una olla con tapa en cocina a gas es que:

Primero que nada, dejamos el horno libre para otros usos. Por ejemplo, el miércoles pasado le festejé el cumple a Nachito en el jardín y, en vez de sorpresitas con caramelos, quise hacer galletitas caseras. Mientras que las cookies se hacían en el horno, el bizcochuelo de la torta lo hice en la olla.



Segundo, gasta muuuucha menos energía que el horno. En cocinas a gas se usa el fuego corona (ese que se sitúa entre la llama máxima y el apagado), y en cocina a vitrocerámica con rango de calor del 1 al 9 se usa el 1, que incluso es más fuerte que el fuego corona. Por eso, quienes tienen este tipo de anafe recomiendo que prendan el fuego a 1 los primeros 15 minutos de cocción, luego apaguen los siguientes 10 minutos, luego prendan de nuevo 15 minutos, y así hasta finalizar la cocción. ¿Se imaginan cocinar una torta casi con el fuego apagado?

No hay que usar recetas especiales para cocinar tortas en ollas de hierro fundido. Todas las recetas que he probado, y miren que son varias, se cocinaron siempre perfectamente. Hice desde bizcochuelos hasta tortas de manteca. Siempre salen igual de perfectas. Incluso, tienen el plus de quedar más húmedas ya que se cocinan en un ambiente chiquito y hermético.

Nada de recetas especiales

La torta que les propongo hoy es una que los lectores más antiguos del blog quizás hayan visto, y se trata de mi famosa Carrot Cake (publicada en 2015). Es aquella que mis amigas llaman “la vedette” y que convierte en fanático hasta al más acérrimo de los incrédulos. ¿Una torta dulce con verduras? ¡Ohhh, sí!

A la versión original le hice algunas modificaciones. Quise ser fiel a la receta, pero sin tener que ir al supermercado por más suministros. Me faltaba un poco de manteca, me faltaban algunas especias, pero ¿saben qué? Quedó deliciosa, bien húmeda, y más liviana.

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog "Not Only Salad". Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Carrot Cake



Porciones: 12.



Tiempo de elaboración: 25 minutos.



Tiempo de cocción: 40 minutos.



Ingredientes



Harina, 2 1/2 Tazas (300 gr)



Polvo de hornear, 1 cta Bicarbonato de sodio, 1 cta Sal, 1/2 cta Canela, 1 cta Manteca a temperatura ambiente, 1 Taza (200 gr) Azúcar rubio, 1 Taza (200 gr) Azúcar, 1/2 Taza (100 gr) Huevos, 3 unidades Esencia de vainilla, 1 cta Agua a temperatura ambiente, 1/2 Taza (125 ml) Zanahoria pelada y rallada grueso, 450 gr Para el glaseado (opcional) Azúcar impalpable, 1 Taza (150 gr) Agua, cantidad necesaria (aprox 2 Cdas) nueces y damascos para decorar

Procedimiento

Tamizar juntos la harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y canela. Reservar. Batir la manteca junto con el azúcar rubio y blanco hasta que esté más pálida y cremosa. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien luego de cada adición. Incorporar la vainilla y el agua (va a lucir un poco cortado, es normal). Incorporar la zanahoria rallada, mezclar, y luego incorporar los secos tamizados. Batir un momento hasta que la mezcla luzca homogénea. Enmantecar el fondo y lados de la cacerola. Verter la mezcla dentro de ella y uniformizar la superficie con espátula. Tapar. Si tenés hornalla a gas, prendé el fuego en intensidad corona, y si tenés hornalla vitrocerámica prendé el fuego a 1 por 15 minutos, apagá 10 minutos, y luego prendé 10 minutos más. Para comprobar si está cocida, pinchar con un palito de madera. Debe salir seco o con algunas migas pegadas.

Dejar entibiar dentro de la olla y desmoldar dando vuelta sobre un plato. Si se desea, bañar con glasé* y decorar con nueces, orejones de damascos o lo que quieran.

*Para hacer el glasé, mezclar en un bowl el azúcar impalpable con agua. Agregar el agua de a poco, revolviendo, hasta lograr una consistencia no demasiado líquida. Esparcir sobre la torta.