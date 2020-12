Cómo saber qué carrera estudiar desde la virtualidad

Belén Roldán está en las etapas finales en el Liceo Idea Vilariño de Montevideo. Ha llegado para ella la hora de escoger qué carrera cursar los próximos años de su vida, una decisión cuanto menos importante. Tenía en mente medicina, pero no estaba segura. Quería tener un acercamiento sobre lo que ofrecía.

Por ello, decidió rellenar el formulario para formar parte del Espacio de Consulta y Orientación (ECO) que ofrece el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de la Universidad de la República. Así, comenzó un proceso de acompañamiento virtual que le ayudó a clarificar su vocación.

Durante los dos primeros encuentros profundizó, junto con una estudiante y una graduada de psicología, acerca de su personalidad y sus intereses. "Lo 'típico' que muchas veces pasamos por desapercibido y es lo más importante para guiarnos en nuestra vocación", contó Belén en su cuenta de Twitter. En la última sesión, pudo contactarse con una estudiante de medicina y resolver todas sus dudas e inquietudes. Gracias a este proceso ahora está decidida: quiere estudiar medicina.

La historia es diferente para Florencia Cortazzo, una estudiante de segundo año de psicología que ha pasado por medicina y humanidades. "Yo no sabía realmente qué era medicina. Yo sabía que a mí me gustaba ayudar a la gente". Cuando entró a esta carrera, su asignatura favorita era bioética, y ante una oleada de temarios físicos y biológicos, echaba en falta el pensamiento crítico y abstracto. En el segundo año de carrera se percató definitivamente de que no era "lo suyo", que su verdadera vocación era la psicología. "me tomó dos años darme cuenta de eso", declara a Cromo.

"Si hubiese sabido de un espacio en el que me hubiesen informado cuál era el enfoque de cada carrera, de qué se trataban realmente las materias, cuál era mi perfil... Creo que me hubiese ayudado a conocerme más. En ese momento una no se plantea analizar introspectivamente su personalidad, simplemente se influencia por las cosas del exterior", afirma la estudiante de psicología.

El Programa de Respaldo al Aprendizaje es una iniciativa que desde su creación en 2007 está orientada a la democratización de la educación superior, así como a la integración y permanencia de los estudiantes en la institución educativa. Para ello, ha consolidado una línea gratuita de apoyo y respaldo a las trayectorias educativas que aborda desde la etapa del preingreso hasta el egreso de los estudiantes, en la que se enmarcan los Espacios de Consulta y Orientación (ECO).

A lo largo de máximo ocho encuentros virtuales, un equipo de estudiantes y graduados acompañan de forma individualizada a los preuniversitarios, ayudándoles a analizar los principales factores que influyen en su elección de carrera e identificar habilidades y aptitudes necesarias para cada disciplina. "Obviamente no es una poción mágica, no te van a decir qué carrera vas a hacer porque no funciona así. Es un acompañamiento, un proceso, en el que se te dan herramientas súper útiles para descubrirte y tu vocación", afirmó Belén en uno de sus tweets.

En 2016 investigadores de la Udelar llevaron a cabo una evaluación del funcionamiento de estos espacios en la que se valoró positivamente la línea de trabajo. Se evidenció que los estudiantes lograban esclarecer dudas vocacionales y adquirir información relevante para tomar decisiones sobre sus trayectorias educativas.

Actualmente este dispositivo no sólo está destinado a estudiantes en las etapas finales de la Enseñanza Media Superior, sino que también acompaña y apoya a los estudiantes que se encuentran transitando los primeros años en la Universidad de la República, centrándose en el abordaje de componentes de re-orientación vocacional, doble inscripción, adaptación a la Universidad y becas estudiantiles.