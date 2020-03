Cómo se manejan las funerarias ante ausencia de un protocolo

En un contexto de emergencia sanitaria, hay empresas que deben mantenerse abiertas porque proveen de servicios esenciales. Es el caso de las empresas fúnebres, que se las ingenian para cumplir su tarea evitando la propagación del coronavirus tanto en sus clientes como en colaboradores. Es que aún no se ha establecido un protocolo claro sobre cómo deben actuar y siguen lineamientos que muchas veces están atados más al sentido común.

Rogelio Martinelli, director de Martinelli S.A explicó a El Observador que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se recomendó no llevar adelante velatorios, pero la empresa decidió que lo mejor es limitar el número de personas que acuden a ellos. “Son los familiares y amigos más cercanos, de igual manera el máximo permitido por nosotros son 10 personas”, sostuvo.

En el caso de los entierros sucede lo mismo, dijo Martinelli, ya que uno de las grandes preocupaciones por parte de la empresa es cuidar al personal, porque sin “él sería imposible implementar estas medidas”.

Desde Previsión, su gerente general, Oscar Grecco, explicó que se recomienda no hacer velatorios, sin embargo, entienden que no pueden oponerse a la voluntad de los familiares o del propio fallecido por lo que se permite un máximo de seis personas.

Grecco afirmó además que, más allá de repercutir en la forma en que se lleva adelante la actividad, también ha incidido a nivel interno de la empresa. Esto sucede porque algunos trabajadores han sido enviados a seguro de paro y se están haciendo turnos rotativos para no que no quede “un hueco al atender a la gente”.

El directivo aclaró que se dejó de ofrecer la contratación del servicio, porque se entiende que “sería una falta de respeto, además de que para muchos uruguayos no es una prioridad hoy en día”. Sin embargo, aclaró que son conscientes de que esta medida afecta a la economía de la empresa, pero son temas que se “tendrán que resolver más adelante, sobre todo ahora dependemos de cómo avance la pandemia en Uruguay”.

Tanto en el caso de Previsión como en el de Martinelli, se han extremado los cuidados a nivel de los empleados y muchas funciones pasaron a la modalidad de trabajo remoto.

Sin velatorios

En la empresa fúnebre Carlos Sicco ya no se realizan velatorios y tampoco se atiende al público de manera presencial. “Sacamos hasta los mostradores y en caso de querer velatorio, nosotros ya no estamos dando esa opción”, dijo el gerente de la compañía, Richard Núñez. Agregó que los familiares deben ir directo al cementerio para despedir al fallecido.

A su vez, en Carlos Sicco, han sufrido algunas desafiliaciones por parte de personas que dicen ya no poder pagar porque “las mandan a seguro de paro y esto deja de ser prioridad, por lo menos de cara a los próximos meses”, explicó Núñez. De igual modo, aclaró que en la empresa aún no ha sido enviado a ningún trabajador al seguro pero argumentó “que no se sabe qué va a pasar porque económicamente ya estamos mal”.

Núñez sostuvo que la situación es bastante caótica porque el Ministerio de Salud Pública no ha dado indicaciones claras y concisas, según el directivo. “Elevamos una carta al ministerio y no tuvimos respuesta aún, por eso tuvimos que idear nuestro protocolo”, dijo.

Las tres empresas consultadas ya tienen establecido cómo actuar en caso de un difunto por Covid-19. “Ahí coincidimos con el resto en cuanto a que se extreman las medidas, sobre todo a la hora del manejo del cuerpo”, aclaró Núñez.

Un después incierto

El presidente de la Asociación de Empresas y Pompas Fúnebre y Anexos, Angel Bordino, explicó que la situación viene “bastante controlada en materia de empleados a seguro de paro”. No obstante, sí preocupa qué va a suceder luego de que la pandemia pase, porque muchas empresas quedarán “con números en rojo”.

Bordino rescató la colaboración de la sociedad y entiende que al no haber un protocolo claro, las empresas tienen una gran incertidumbre en cuanto a cómo se debe actuar. “Esto hace que muchas decisiones se tomen a las apuradas y, quizá, lamentemos las consecuencias luego de que esto pase”, agregó.