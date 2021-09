¿Cómo ser un líder positivo?

Hoy sabemos que la construcción de la imagen personal se elabora en el espejo que los otros nos devuelven. Es decir, que el amor propio florece sobre la base de una mirada apreciativa, de respeto, de aceptación e incondicionalidad. La autoestima no es algo que podamos regalarle a nuestros hijos, sino que se va gestando en la superación de los pequeños desafíos cotidianos, acompañados de una presencia que alienta y está al firme cuando fracasamos, la nuestra, la de sus papás, mamás o cuidadores principales.

Parece simple y del orden de lo obvio. Sin embargo nuestras prácticas cotidianas muchas veces no nos conducen a esta forma de relacionarnos. Es que arrastramos años de fuerte autoridad, donde el padre o el abuelo que decían cómo eran las cosas y punto. Y no había espacio para que el niño se desarrolle en plenitud, siendo protagonista de su propio aprendizaje.

Aunque podamos visualizar esto con claridad, sepan que muchas veces no somos los padres o madres alentadores que queremos ser, ni tenemos esa mirada amorosa hacia nuestros hijos. Porque lo cierto es que la mayoría de nosotros no ha sentido por parte de sus mayores esa presencia incondicional, y uno tiende a reproducir si no media su materpaternidad con un proceso reflexivo, del orden del que sea.

También hoy se habla mucho de los chicos caprichosos, de esos que quieren todo y se les da todo. Y es cierto que algo de eso hay. Es que al quedar caduco el paradigma de crianza adultocéntrico y autoritario, aparecen otras opciones. Entre ellas, la permisividad, tan nociva como la primera. Porque los chicos no tienen todavía las herramientas para decidir sobre algunas cuestiones, no tienen desarrollada su capacidad de autocontrol ni de planificación a largo plazo para tomar decisiones. Su confianza y autonomía es, sin dudas, progresiva. Por eso, en esta etapa, el barco lo debemos conducir los padres, pero desde un liderazgo positivo, que empodera, fortalece y acompaña.

Porque un buen líder es aquel que escucha a sus tripulantes, que considera sus gustos y preferencias, y sabe con astucia cuándo decir que no y hacer valer su decisión. Se trata de calibrar todo el tiempo entre el sentir propio y el de los demás. Y de hacer crecer a sus marineros para que sean también buenos líderes el día de mañana. Convengamos que hoy ya no se buscan chicos obedientes, que asientan a ciegas lo que otros dicen, queremos futuros ciudadanos con pensamiento crítico y firme seguridad emocional. Y para ello hay que practicar en casa desde pequeños.

Desde aquí queremos invitar a padres y madres a compartir con nosotras una charla de Disciplina Positiva, un enfoque de crianza que parte de la base que nuestros hijos son capaces de cooperar y mantenerse flexibles cuando se sienten conectados emocionalmente a sus adultos de referencia. También desarrollaremos herramientas para ser padres alentadores y con miradas apreciativas hacia los hijos, para que estos se expandan plenos y tengan muchas habilidades para llevar una buena vida.

