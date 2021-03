Como siempre... ¡la educación! 

Por Rodolfo Schultze

¿Está bien creer que la educación puede cambiar el mundo? Por ejemplo, ¿puede la educación bajar el nivel de criminalidad en una ciudad? Conozco un caso.

Una ciudad de Estados Unidos que estaba agobiada por el alto nivel de criminalidad que existía en ella. Era tan grande el problema que el jefe de policía y el alcalde, dándose cuenta de que los jóvenes pasaban casi una tercera parte del día en las instituciones educativas, solicitaron una reunión con los maestros de la ciudad y se sintieron sobrepasados por la situación. Allí plantearon el problema y preguntaron si los educadores podían plantear alguna solución al tema. Todos callaron.

Ante el silencio, el jefe de policía y el alcalde volvieron a preguntar si nadie tenía una sugerencia para dar. Una experimentada maestra levantó la mano y dijo que podía plantear una solución pero que nunca permitirían que la llevara a cabo. Era tan desesperante la situación que ambos jerarcas le preguntaron qué solución planteaba. Ella pidió que le dieran un colegio, que le enviaran los peores alumnos de la ciudad, que le permitieran elegir a sus maestros y que la dejaran sola. Que luego de un tiempo analizaran y vieran si el colegio había dado resultado.

Ella planteó un colegio en que, en primer lugar se ocuparan, de la educación del carácter, antes que el aprendizaje de las materias. Y la experiencia dio un resultado estupendo. Esta experiencia está relatada en el libro de Agnes Boysen First things first (Ante todo lo primero).

Desde que leí ese libro, hace muchos años, pensé por qué el mundo no había prestado más atención a esta experiencia y me di cuenta que el apego a las tradiciones y el conservadorismo educativo han impedido el gran cambio. ¿Cómo sería acaso probar que algunas escuelas en Uruguay instalaran esta idea? ¿Qué problema habría con experimentar si un método como este no podría mejorar a las familias y a los alumnos?

Los maestros de este nuevo colegio llegaron a constatar que el mal comportamiento de los niños se debía en gran parte a la actitud de sus padres y que era necesario atacar ese problema si se quería educar a los niños. También se dieron cuenta que cuando se atiende primero la formación del carácter de los niños, los buenos resultados académicos vienen solos.

¿A alguien le interesa el desarrollo de esta idea o seguiremos mirando hacia otro lado sin cuestionarnos a qué tipo de sociedad está conduciendo, y ha conducido, la forma tradicional de educación que desde siempre se ha instalado en las sociedades? Cuando se habla de cambios en educación jamás he oído a nadie que plantee esta solución. No estaría mal probar, ¿no?