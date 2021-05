Conflicto israelí-palestino: Israel anuncia una nueva ofensiva por tierra y aire en Gaza

El conflicto entre israelíes y palestinos se intensifica.

Getty Images Israel envió a sus fuerzas a la frontera con Gaza en una nueva escalada de la violencia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) anunciaron este viernes hora local una nueva ofensiva por tierra y aire en Gaza, la mayor desde que el lunes estallara la violencia en la zona.

"Las fuerzas aéreas y terrestres del Ejército están atacando actualmente en la Franja de Gaza", señalaron en un escueto comunicado en Twitter.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Medios estadounidenses como el diario The New York Times y The Washington Post informan que Israel también inició una ofensiva terrestre con militares cruzando al enclave, lo que supondría una escalada de la tensión inédita desde la guerra de 2014.

No obstante, medios israelíes desmintieron esa información.

El conflicto se desató el lunes y se prolongó hasta este viernes, con militantes palestinos lanzando cohetes contra Israel y el Ejército israelí manteniendo un aluvión de ataques aéreos.

Desde el lunes, la violencia ha provocado al menos 103 muertos en Gaza y 7 en Israel.

Las autoridades de Gaza, un territorio controlado por el grupo militante islamista Hamás, aseguraron que entre los fallecidos están muchos civiles, incluidos 27 niños.

Israel, por su parte, asegura que decenas de personas muertas en Gaza eran militantes y que algunas de las muertes se produjeron a causa de cohetes fallidos en el territorio. También reportó que entre los fallecidos en el país se encuentra un menor.

A medida que los enfrentamientos se intensificaron, en Israel también se produjeron graves incidentes de quemas de negocios y linchamientos en ciudades de población árabe y judía, lo que llevó al presidente del país a advertir de una "guerra civil".

Esta semana negra comenzó tras un largo periodo de tensión entre israelíes y palestinos en Jerusalén Este, lo que llevó a enfrentamientos en la zona sagrada para musulmanes y judíos y la actual espiral de ataques.

Pese a los llamamientos internacionales, incluido por parte de Estados Unidos, aliado de Israel, hasta este jueves no había signos de desescalada.

Desde Hamás señalaron que el grupo estaba preparado para un alto el fuego "recíproco" si la comunidad internacional presionaba a Israel para que detuviera "sus acciones militares" contra la disputada mezquita al-Aqsa, en Jerusalén.

No obstante, el portavoz del Ejército israelí Hidai Zilberman señaló que el país no buscaba un cese de hostilidades en este momento, informó The Times of Israel.

