Congeladas, despiertas y desde aviones: así soltarán 30 millones de moscas en Uruguay

Cuando Uruguay confirme la compra de moscas estériles a Panamá para realizar el Plan Nacional de Erradicación de la mosca de la bichera, llegarán dos vuelos semanales, cada uno con 15 millones de moscas (30 millones por semana), desde ese país, informó a El Observador Romeo Volonté, gerente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Las moscas llegarán en hieleras, congeladas y deberán dispersarse en las primeras 48 horas, ya que tienen una vida útil de 100 horas, explicó quien formó parte de la delegación uruguaya que visitó el centro de dispersión de moscas que tiene la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg). Ese centro le proveerá las pupas de mosca a Uruguay.

Gentileza Romeo Volonté

Las moscas llegarán en hieleras desde Panamá.

Este martes autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se reunirán con gremiales del agro para hablar sobre el plan. Entre los temas que se tratarán en la reunión está la definición de cuándo se hará un simulacro de dispersión de moscas que, según informó a El Observador el ministro Fernando Mattos, se planea hacer antes del invierno en Durazno.

Gentileza Romeo Volonté

El Plan Nacional de Erradicación de la mosca de la bichera será financiado por privados.

Uruguayos viajaron por las moscas a Panamá

Recientemente una delegación uruguaya viajó a Panamá para conocer más detalles sobre la dispersión de las moscas y tener reuniones con actores vinculados al plan. En esa oportunidad se conoció cómo llegarán las moscas a Uruguay y cómo deberán tratarse antes de lanzarlas desde aviones.

Ese fue el segundo viaje a Panamá que un grupo de uruguayos (entre ellos productores y técnicos) realizan para conocer la iniciativa. En la primera oportunidad la delegación fue encabezada por el ministro de Ganadería.

Gentileza Romeo Volonté

Autoridades prevén que el plan de erradicación comience entre setiembre y octubre.

Las pupas llegarán en las hieleras a 10° y deberán enviarse a Santa Bernardina, en Durazno, donde se construirá el centro de dispersión. Allí deberán ponerse en una "cámara de emergencia", donde con una temperatura de entre 20 y 25° emergerán a moscas. Luego de emerger, las moscas se enfriarán a 10° para que queden como “moscas aletargadas”, prontas para dispersarse, detalló Volonté.

Hasta que no se construya el centro, el plan de erradicación de la plaga no comenzará, ya que sin las estructuras necesarias (como las cámaras de frío) las pupas no sobrevivirían.

Gentileza Romeo Volonté

Antes de dispersarse las pupas estarán congeladas.

Moscas aspiradas

De las hieleras las moscas se pasarán a bandejas llamadas cribas. Las cribas (estructuras cuadradas de aluminio y un tejido especial) se apilan de entre 50 y 70 unidades en una torre que se arma sobre un carro, lo que permite que se trasladen. Arriba, las cribas llevan una tapa con un ventilador que permite distribuir la temperatura en la torre.

Gentileza Romeo Volonté

Cribas en las que se colocan las pupas.

En el centro de cada criba se debe poner un atrayente (con comida) para que cuando las moscas emerjan vayan hacia el centro, para alimentarse. Una vez que todas estén en el centro de la estructura, las moscas se aspirarán y se pasarán a una caja para cargarse en el avión desde el que serán soltadas.

Desde Panamá a Uruguay las hieleras con pupas se enviarán en avión. Representantes de gremiales del agro que viajaron a Panamá mantuvieron reuniones con la aerolínea COPA, la que tiene mayor conectividad entre Uruguay y ese país, para hablar sobre el posible traslado internacional de los insectos, contó Volonté.

Gentileza Romeo Volonté

Centro de dispersión de moscas de Copeg en Panamá.

¿El cielo lleno de moscas?

Si bien se estima que se dispersen entre 25 y 30 millones de moscas por semana (15 millones por cada vuelo), lo que implica que se soltarán 3.000 moscas por milla náutica, no se verá el cielo lleno de insectos, aseguró Volonté, ya que la dispersión se hará a 1.500 pies de altura. Durante el viaje a Panamá la delegación uruguaya pudo ver una muestra de dispersión, en Darien, zona fronteriza entre Colombia y Panamá.

En el siguiente video se puede ver una demostración de la dispersión:

El avión deberá contar con un dispositivo especial para la dosificación de las moscas, que se programará para dispersar la cantidad específica por cada milla. "El avión vuela y va liberando la dosis, es como quien siembra semillas en tantos kilómetros por hectárea. Ni te enterás", comentó.

Una vez que las moscas se suelten, se “despertarán”, dijo.

Gentileza Romeo Volonté

Para asegurar la erradicación de la mosca de la bichera será necesario implementar un estricto sistema de vigilancia de la situación.

Las hembras esterilizadas se alimentarán, cumplirán su ciclo y morirán; los machos copularán con las hembras silvestres (pueden copular con varias hembras pero cada hembra recibe una sola copula en su vida) y los huevos que se producirán no serán fértiles.

Con esa técnica (que ayudó a erradicar la bichera en países con Estados Unidos) se busca que no se generen los gusanos que causan daños anuales estimados en US$ 40 millones en la ganadería.

Gentileza Romeo Volonté

Copeg tiene la capacidad de producir 100 millones de moscas por año.

Cuatro años de vuelos y moscas

En el Plan Nacional de Erradicación de la mosca de la bichera se harán cuatro años de dispersión.

El país se dividirá en cuatro zonas y en cada una se hará un año de dispersión de moscas. Una vez que se asegure la erradicación de la plaga en una zona, comenzará la difusión de las moscas en otra. La dosificación de los insectos comenzará en primera instancia por el sur del país.

Gentileza Romeo Volonté

Para erradicar la mosca de la bichera se utilizarán moscas estériles.

Para asegurar la erradicación de la mosca de la bichera será necesario implementar un estricto sistema de vigilancia de la situación. En ese punto los productores rurales jugarán un rol fundamental, no solo porque deberán controlar la presencia de la mosca y el gusano, sino también porque deberán tener mucho cuidado al transportar ganado de una zona a otra, para asegurarse de no mover ganado infectado a un lugar donde ya no exista la plaga, destacó Volonté.

Gentileza Romeo Volonté

El control que realicen los productores ganaderos tras la dispersión de las moscas será fundamental.

Además de los primeros cuatro años, una vez culmine la dispersión en las cuatro zonas se creará "una barrera" con moscas, en las fronteras con Brasil y Argentina, mientras esos países no implementen un programa de erradicación, comentó.

Gentileza Romeo Volonté

En la planta de Copeg, en Panamá, se pudo ver el proceso de producción y dispersión de las moscas.

Llamado para volar

Las autoridades del MGAP estiman que el plan comience entre setiembre y octubre de este año. En el viaje a Panamá los uruguayos pudieron conocer cómo debería ser el centro de dispersión y qué elementos necesitarán (algunos de los que se deberán fabricar y otros importar).

Una vez esté listo el centro logístico, con cámaras especiales para la manutención de las moscas y el equipamiento necesario para su tratamiento y dosificación, se hará un llamado a empresas privadas que deseen encargarse de la dispersión, contó Volonté.

Gentileza Romeo Volonté

El centro de dispersión que se construya en Durazno deberá contar con cámaras especiales de frío.

Si bien en la visita a Panamá miembros de la Fuerza Aérea integraron el grupo, fueron para conocer los elementos necesarios para el programa de erradicación, ya que el programa no se hará con sus aviones.

El Plan Nacional de Erradiación de la mosca de la bichera se llevará a cabo con la financiación de los productores. En la Rendición de Cuentas se aprobó la financiación del Fideicomiso Erradicación de la Mosca de la Bichera por el que se dispondrá de 50,4 millones de unidades indexadas del fondo del seguro para el control de enfermedades prevalentes, para esto.

Según explicó el presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Pablo Perdomo, para llevar adelante este plan se necesitará un capital de entre US$ 46 y US$ 48 millones en total en los primeros cinco años y entre US$ 6 y US$ 7 millones por año para mantener las barreras en las fronteras.

Volonté aseguró que el precio de las moscas ya se ha conversado con la Copeg pero aún no se ha definido.

Cifras

Copeg tiene una capacidad para producir 100 millones de moscas estériles al año.

En 2022 la comisión realizó 181 vuelos y tuvo 844,9 horas de vuelo para la dispersión de moscas estériles. En todo el año se dispersaron 453,5 millones de moscas, con un promedio de 8,7 millones por semana.

Gentileza Romeo Volonté

Las moscas tienen una vida útil de 100 horas.