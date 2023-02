Caballos rescatados: ¿cómo es su vida después de ser salvados del maltrato?

Diecinueve caballos rescatados el pasado viernes por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) se sumaron a los 360 que cuida la organización Animales Sin Hogar (ASH). Los equinos fueron incautados al Instituto Legal de los Derechos de los Animales (ILDA), una ONG ubicada en Maldonado, en grave estado corporal por no contar con alimento, tanto así que algunos no se pueden parar, contó a El Observador Juan Echevarría, director de ASH.

Algunos de los equinos fueron enviados al predio de ASH en Canelones, donde se iniciará un proceso de recuperación y tratamiento por parte de veterinarios y donde vivirán de ahora más.

Pero no todos pudieron irse a ese predio, algunos debieron quedar en campos en Maldonado, porque por su estado corporal difícilmente soportarían el viaje.

“Es complicado traerlos, porque se caen”, dijo Echevarría sobre los tres equinos que están en peor situación. “El resto están muy flacos, animales que deberían pesar 400 kilos pesan 200”, comentó.

Entre los 19 caballos rescatados hay potrancos y otros de mayor edad, todos encontrados en “una gravísima situación de maltrato” y “pésimas condiciones de bienestar” y “sanitarias”, informó el INBA.

Uno de los potrancos chicos, por ejemplo, fue empujado por un caballo más grande, cayó al piso y no se pudo levantar solo, relató Echevarría.

Además de los equinos, en la operación de rescate el INBA también incautó 16 perros y dos burros.

El rescate se dio luego de que el instituto investigara por dos años a la ONG ILDA, tras recibir varias denuncias por su actividad.

Vida en la granja

Solo en 2022 el INBA rescató 85 caballos en situación de maltrato en diferentes puntos del país. Treinta de esos equinos fueron enviados a ASH, “lo que es un número bastante alto, porque a ese ritmo en tres años llegas a tener cerca de 100 caballos”, comentó Echevarría, quien aseguró que por el momento es un número que la organización puede asumir.

Para que la organización pueda hacerse cargo de su manutención las personas pueden colaborar de diferentes maneras. Una, por ejemplo, es apadrinando a los caballos y donando dinero.

Si bien no todos los caballos involucrados en el último rescate fueron enseguida al predio de ASH, la idea es que una vez que empiecen a recuperar su peso todos se trasladen a ese lugar. Pero eso no pasa en todos los casos, explicó el director. Si el mismo caso se diera en Artigas, por ejemplo, sería mucho más difícil el traslado, porque por el grave estado de salud de los animales algunos no soportarían el largo viaje hasta Canelones.

Tras los rescates que realiza el INBA, los equinos pueden ser donados a instituciones públicas u ONGs como ASH. En todos los casos está prohibido que los caballos se utilicen para la venta o cualquier acción con fines de lucro. Es decir, cada animal debe vivir el resto de su vida en un ambiente fuera de cualquier tipo de trabajo u actividad que pueda llevar al maltrato.

En ASH, por ejemplo, ninguno de los animales de granja se da en adopción, ya que el seguimiento de cada ejemplar tras la adopción –como pasa con los perros y gatos– se vuelve más difícil, explicó el director.

Todos los animales de granja rescatados por esta ONG viven en la chacra de casi 120 hectáreas, en la que hay perros, gatos, ovejas, patos, gansos y gallinas.

INBA

Los caballos rescatados en Maldonado estaban en grave estado corporal por no tener acceso a alimento.

Allanamiento e incautación

En los rescates e incautaciones, el INBA trabaja no solo con organizaciones animalistas, también con intendencias e instituciones como la Policía o el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La directora del INBA, Marcia del Campo, informó que llegar a una cifra mayor a 80 en los casos de rescate de equinos durante 2022 se debió en parte gracias al Decreto 233 que habilita a realizar incautaciones de equinos sueltos en la vía pública, algo que antes no ocurría.

En el caso de este último rescate, la incautación se realizó gracias a una nueva “herramienta” habilitada por la última Rendición de Cuentas por la que el INBA puede presentar la orden de allanamiento e incautación directamente ante un juez.

Para realizar una denuncia sobre maltrato animal en el INBA se puede acceder al formulario en este link.

INBA

Todos los caballos rescatados quedarán a cargo de Animales Sin Hogar.