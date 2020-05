Control en frontera: ASSE hará este viernes tests aleatorios en Rivera y el lunes en Cerro Largo

El aumento sostenido de los casos en Brasil y el inevitable contacto entre los ciudadanos brasileños y uruguayos en las fronteras secas preocupa al gobierno de Luis Lacalle Pou. A partir de este viernes la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) comenzará a realizar tests de diagnóstico de coronavirus aleatorios en los departamentos de Cerro Largo y Rivera para evaluar la situación sanitaria en la frontera con el país norteño, según informó el presidente del organismo, Leonardo Cipriani.

Este viernes se realizarán los hisopados en la ciudad de Rivera. El lunes de la semana próxima será el turno de las localidades de Aceguá y de Isidoro Noblía (Cerro Largo) donde se harán aproximadamente 200 tests, según dijo Cipriani a El Observador.

El presidente de la República Lacalle Pou viajó días pasados a localidades linderas con Brasil en Cerro Largo luego de convocar a parte de su gabinete a una reunión en la que pidió reforzar el control por el aumento de casos de coronavirus en el país vecino. En esa oportunidad, además de mencionar que se hará un protocolo para los trabajadores de la caña de azúcar en Bella Unión (porque unos 300 vienen de Brasil), el mandatario dejó entrever que se estaba analizando la posibilidad de realizar análisis de diagnóstico aleatorios en estos departamentos.

“Testeos masivos al principio y eventualmente, no está definido, aleatorios en todo lo que dure la zafra. La capacidad de anticiparse es fundamental”, dijo. El mandatario indicó que no se realizarán testeos masivos a toda la población porque el gobierno prefirió hacer análisis aleatorios en las actividades que se van reanudando para “saber que no hay un descontrol o una aceleración de los contagios”.

Estos hisopados aleatorios en Rivera y Cerro Largo no serán los únicos. A partir de la semana próxima también se harán exámenes en el Hospital Vilardebó, donde semanas atrás se detectó un brote de covid-19. Estos tests se sumarán a los que ya se han hecho en dos actividades que retomaron su actividad presencial: la construcción y la educación rural.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que el gobierno realizó más de 300 testeos aleatorios en los docentes y funcionarios de las escuelas rurales de 16 departamentos del país para detectar la presencia de covid-19, excluyendo a Treinta y Tres, Canelones y Montevideo. Se efectuaron en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Fuentes de ASSE dijeron que estos análisis ya fueron estudiados y todos dieron negativo.

En la construcción ocurrió lo mismo: de los más de 400 tests que se realizaron, ninguno fue positivo.

Fue también ASSE la encargada de realizar estos exámenes en obras ubicadas en cuatro departamentos: Montevideo, Canelones, Maldonado y Durazno. El muestreo aleatorio estuvo a cargo del INE y del Grupo Asesor Científico Honorario que dividieron las obras de acuerdo con la cantidad de trabajadores que tienen y se hizo un sorteo para definir a quiénes se les hacía las pruebas diagnósticas.

Para estos testeos en la frontera el INE volverá a aportar su conocimiento. El presidente del Instituto, Diego Aboal, contó a El Observador que ha estado en conversaciones con las autoridades del organismo público de salud y se comprometieron a apoyarlos en los próximos tests aleatorios que desde ASSE pretenden realizar.