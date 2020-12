Controles que no son eficientes

Por Roberto Regina

El 22 de noviembre de 2020 leí en la sección Agro de El País un artículo de transportistas afines al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), diciendo que el intento de instauración del Sictrac colocó nuestra estabilidad en riesgo. Leyendo las explicaciones, conociendo el tema de transporte (40 años de transportista siempre de patrón) uno queda anonadado. Primero, porque el Sictrac es colocado por 17 empresas homologadas por el MTOP y segundo, porque la propuesta consiste en colocar un dispositivo en los camiones bien parecido a la caja negra del avión. Estas no tienen acceso a la información y envían por mecanismos electrónicos a un servidor de Antel, y el MTOP, en todos los casos, es el propietario y administrativo de esa información.

Llama la atención no querer una herramienta que pondría horizontalidad en el transporte, daría en tiempo real la situación del transportista en los compromisos fiscales —DGI, BPS, MTTS, Aduana— como también todos los datos del cargador. Además, indicaría el valor del flete, las rutas a transitar, los datos del conductor y del vehículo, la hora de carga y descarga. Solucionaría en un 90% la competencia desleal existente y sería un contrato con el cargador que serviría como documento frente a litigios (cobros de fletes, pagos de impuestos, conflictos laborales etc.). No sé qué puede molestar.

El Sr. presidente de la República, Luis Lacalle Pou, días después recibió un grupo de estos transportistas con un periodista y eso es lo que corresponde. Tiene que escuchar todas las voces, pero esta gente quiere los controles que existen, que no son eficientes (peajes).

Voy a poner ejemplos: atravesás el Uruguay de Río Branco a Salto y no hay peajes, hay tramos que se recorren que no se encuentran porque hay escapes. ¿Pedir controles humanos? Por favor, vivimos en el siglo XXI.

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) pidió una reunión solicitando una entrevista con Presidencia y fue derivada hacia el subsecretario del MTOP, Juan Olaizola.

Me parece que no es de recibo, siendo que esta es una institución de 20 años que la integran 23 gremiales del transporte. Me parece que es bueno escuchar todas las opiniones, no solo de las reuniones conseguidas por amigos personales como lo dice el señor periodista el 24 de noviembre de 2020.

La verdad que nunca imaginé una actitud así del Sr. presidente. Tendrá sus razones, pero, para mí humilde opinión, no está actuando con igualdad. Fui de las personas que me acosté con un dólar a $13 y me levanté con $30 y pico. Esta película ya la vi: empresas fundidas con dueños ricos. Los chicos son perjudicados, es más, los amigos y allegados al poder se benefician con créditos del banco país que somos todos. Nadie quiere controles.

