Coronavirus: qué es la hidroxicloroquina, la medicina que alaba Trump y que expertos advierten que requiere más investigación sobre su uso para el covid-19

AFP La hidroxicloroquina es un fármaco de bajo costo que ha sido usado durante décadas para el tratamiento de enfermedades como la malaria.

La palabra, aunque difícil de pronunciar, ha estado en la boca del presidente Donald Trump una y otra vez en los últimos días: hidroxicloroquina.

El mandatario de Estados Unidos considera este fármaco como uno de los medicamentos que pueden "cambiar el juego" en la lucha contra el avance del nuevo coronavirus en el cuerpo de sus víctimas.

"Se ve como algo muy alentador, con resultados iniciales muy, muy alentadores. Y podremos hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato", dijo en una rueda de prensa la semana pasada.

"Creo que podría ser un cambio de juego. Y tal vez no. Pero creo que podría ser, según lo que veo, podría ser un cambio de juego. Muy poderoso. Son muy poderosos", añadió.

El viernes volvió a insistir en su potencial y dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) estaba haciendo pruebas. Y el sábado insistió a través de Twitter:

"La hidroxicloroquina y la azitromicina juntas pueden ser uno de los mayores cambios de juego en la historia de la medicina. La FDA ha movido montañas ¡gracias! Esperemos que ambos se pongan en uso inmediatamente. ¡Las personas están muriendo, muévanse rápidamente, y que dios bendiga a todos!", escribió.

El presidente dijo que, de hecho, ya estaba aprobado por la FDA y que al ser un fármaco conocido y de fácil producción, podría estar disponible rápidamente.

No obstante, la propia FDA emitió un comunicado en el que señala que solo está siendo probada en exámenes de laboratorio, por lo que aún no se autoriza ni recomienda su uso activo en pacientes de covid-19.

La medicina ha sido utilizada durante décadas, pero para combatir la malaria,

EPA El presidente Trump se ha mostrado muy optimista del uso de hidroxicloroquina en combinación con otros fármacos para el tratamiento de covid-19.

En la FDA consideran que aunque este medicamento tiene potencial contra el nuevo coronavirus, debe pasar por cuidadosos procesos de pruebas para determinar si realmente es la herramienta médica efectiva contra el virus que ya ha causado más de 10.000 muertes a nivel mundial.

"Es un medicamento que el presidente nos ha ordenado que analicemos más de cerca, para ver si se puede tomar un enfoque de uso ampliado y si eso beneficia a los pacientes", dijo el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

Y han hecho un llamado a evitar el consumo por cuenta propia, pues ya se han reportado víctimas de sobredosis en África, en Nigeria, luego de que Trump señaló al medicamento como una esperanza contra el covid-19.

¿Qué es la hidroxicloroquina?

La hidroxicloroquina es un fármaco inmunomodulador que se ha usado desde hace décadas para el tratamiento de la malaria, de ahí que se le considere como un "antimalárico".

También es usado para tratar el paludismo y la artritis severa.

Suele ser llamado con el nombre de su compuesto base, cloroquina, pero este y la hidroxicloroquina tienen composiciones químicas y usos médicos que no son exactamente los mismos.

AFP La hidroxicloroquina se provee a pacientes bajo receta médica. Su costo ha sido muy económico para esos casos.

"La cloroquina se ha utilizado en el tratamiento de la malaria durante muchos años, hasta que la resistencia a los medicamentos por el parásito de la malaria se volvió común", le explica a BBC Mundo Stephen Morse, profesor de epidemiología de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

También se usa para tratar lupus eritematoso sistémico y discoide y la artritis reumatoide en los pacientes cuyos síntomas no han mejorado con otros tratamientos.

Su consumo es por vía oral y está controlado por recetas expedidas por los médicos.

"Debido a que se ha utilizado durante mucho tiempo, su perfil de seguridad y uso se conocen bien, ya está aprobada por la FDA y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos)", apunta Morse.

Sin embargo, el consumo de cloroquina e hidroxicloroquina también tiene efectos secundarios en algunos pacientes.

EPA China reinició la producción de fosfato de cloroquina luego de 15 años de no hacerlo.

Entre ellos está dolor de cabeza (cefalea), mareos, pérdida del apetito, malestar estomacal, diarrea, dolor de estómago, vómitos y sarpullido (erupciones en la piel), indica la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

¿Qué podría hacer con la covid-19?

El doctor George Rutherford, profesor de epidemiología en la Universidad de California en San Francisco, le explica a BBC Mundo que si bien este medicamento tiene cierto potencial para tratar enfermedades como el covid-19, el mundo debe esperar a que haya resultados concluyentes.

"Cuando se prueba contra el coronavirus, en un sistema experimental, bloquea la entrada del virus en la célula e inhibe el metabolismo, lo cual interfiere con la habilidad del virus para replicarse", señala.

En este video te explicamos cómo el covid-19 entra al cuerpo:

"Si funciona para la malaria, no necesariamente significa que funcionará para el covid-19. Y no porque funcione bien en pruebas o experimentos necesariamente significa que funcionará bien en personas", añade.

El experto dice que se deben hacer pruebas muy cuidadosas para entender realmente qué tanto funciona, las cuales pueden tardar desde un mes hasta un año.

Reuters Los estudios pueden demorar entre un mes y un año, dependiendo del número de pacientes disponibles para las pruebas, advierten los especialistas.

Reportes de los diarios The New York Times y The Washington Post señalaron que el fármaco ha sido probado en algunos pacientes en EE.UU., mientras que la agencia china Xinhua informó de su uso en diez hospitales de Pekín y otras dos provincias.

Una pregunta a resolver es en qué etapa de la enfermedad puede ayudar a una persona que ya tiene covid-19, pues su eficacia podría no ser la misma al comienzo que en la etapa intermedia o la avanzada.

"Muchos de nosotros pensamos que si los medicamentos se administran demasiado tarde, es probable que tengan un valor limitado en el mejor de los casos, debido al daño de una reacción inflamatoria en una enfermedad avanzada", explica Morse.

La Organización Mundial de la Salud no ha aprobado el uso de hidroxicloroquina y cloroquina para el tratamiento del nuevo coronavirus.

