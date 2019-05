Cosse a precandidatos blancos sobre financiamiento: "Que se pongan de acuerdo"

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse participó este miércoles de un ciclo de desayunos organizado por la Cámara Española de Comercio donde mencionó su idea de llevar a cabo una "segunda generación de reformas" y aludió a los tres principales focos de su campaña: inversión, innovación y desarrollo.

Pero antes de su discurso, en rueda de prensa, se refirió al último cruce que hubo en la interna del Partido Nacional en relación a los pedidos de transparencia en cuanto a la financiación de las campañas electorales y criticó la incoherencia de los nacionalistas.

El martes de mañana, en entrevista con el programa No Toquen Nada (FM del Sol), el precandidato blanco Jorge Larrañaga había dicho que se debía "limitar (el autofinanciamiento de la campaña electoral) porque si no el fondo de la billetera es el que termina teniendo impacto en el tema electoral". En la noche, su contendiente Juan Sartori, tras una reunión con los dirigentes del sindicato de funcionarios del Estado, dijo que le daba igual y que él jugaba con las reglas actuales, según informó El País. "A mí me preocupa más de dónde viene la financiación de los partidos, de los candidatos, creo que ahí hace falta muchísima más transparencia", añadió.

Consultada por estos cruces, Cosse invitó a los blancos a "que se pongan de acuerdo" porque "se negaron todos a votar un proyecto de ley súper ambicioso, súper avanzado, que promueve la transparencia a extremos muy buenos para la democracia en Uruguay y se negaron a siquiera considerarlo". "Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley que se planteó", aclaró.

La nueva ley de financiamiento de los partidos políticos –que había sido aprobada en noviembre de 2017 en el Senado– descansó durante gran parte del 2018 en una comisión especial en Diputados y naufragó luego que el oficialista Darío Pérez se retiró de sala y dejó a su partido sin mayoría.

La ley proponía que partidos y sectores tengan que presentar estados contables ante la Corte Electoral, que no puedan seguir comprando y negociando el precio de los minutos de televisión y radio, que haya topes para los aportes personales, y que se regulen los aportes tanto de empresas como anónimos.

A su vez, el proyecto preveía que entre las 18 y 23 horas de los 30 días previos a la elección, haya diez minutos de publicidad gratuita por hora. La distribución de ese espacio está prevista de la siguiente manera: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% para los nuevos partidos. Esta distribución era rechazada por la oposición, quienes señalaban que favorecía al partido de gobierno y principalmente a sus sectores mayoritarios.

¿Vicepresidenta?

Todas las encuesta coinciden en que el favorito de la interna frenteamplista es Daniel Martínez y Cosse lo sigue con varios puntos de distancia. En el Frente Amplio decidieron ir en octubre con una fórmula paritaria. Entonces, si la exministra de Industria ocupa el segundo lugar en las elecciones de junio, ¿estaría dispuesta a acompañar a Martínez en la fórmula y ser vicepresidenta?

Cosse evitó responder esa pregunta pero dio algunas pistas: "Si contestara por mí, si gano las internas, a mi me gustaría que el vice estuviera entre los precandidatos". De todas maneras, aseguró que eso no era una decisión de un candidato sino del partido político en su conjunto.

"Pero creo que hoy hablar de ese tema a los frenteamplistas nos distrae de lo principal que para nuestra campaña es profundizar en el programa, profundizar en las propuestas para tomar una decisión responsable el 30 de junio, decisión que va a marcar el camino hacia octubre. Yo creo que es muy importante que el Frente gane en octubre y esa definición comienza el 30 de junio", señaló..

Eduy21

Consultada por su opinión sobre la propuesta de reforma educativa que plantea Eduy21 en su Libro Abierto, Cosse dijo que comparte algunos puntos del diagnóstico pero no la solución.

"Yo quedé con (Renato) Opertti de que me iba a reunir. Lo tengo pendiente todavía. Leí el documento, tiene una primer parte de diagnóstico donde señala algunos problemas de la educación con los que yo podría estar de acuerdo, quizá no son todos, quizá hay otras oportunidades que el documento no señala, y después enfoca el documento a una solución del tema que yo considero que es súper estructural y me parece que no necesariamente la solución o el desarrollo de las cosas buenas pasan por cambiar el esquema de autoridades o la organización estructural".

"Hay muchas cosas que se pueden hacer con la institucionalidad actual. El tema entonces es donde ponemos el foco: si en lo que queremos hacer o en quien manda a quien. Por eso quiero conversar profundamente con ellos sobre el tema", agregó.

De todas formas, la precandidata aseguró que le parece importante que exista un acuerdo nacional, transversal a los partidos políticos, sobre los grandes objetivos de la educación.