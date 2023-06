Cosse dijo que nunca imaginó tener miedo a tomar agua de la canilla

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se basó en el poema del escritor Mario Benedetti para criticar el aumento de sodio en el agua suministrada por la OSE. Además resaltó que el Plan ABC reparte agua embotellada en policlínicas y otros lugares.

"Nunca me imaginé es que tuviéramos temor a tomar agua de la canilla", escribió Cosse una columna de opinión en el Semanario ABC, repartido por la intendencia.

La columna de opinión titulada "Defensa de la vida", hace alusión al poema de Benedetti "Defender la alegría". Para la intendenta el Plan ABC es "defender la vida" debido a que "fue la reacción política e institucional frente a un hecho terrible, imprevisible, (como) la pandemia".

Cosse añadió que ahora "el (Plan) ABC es Defender la vida, porque defender el derecho al agua, es "Defender la Vida".

Esta medida era "un plan de emergencia" para afrontar la crisis del Coronavirus, pero Cosse resaltó que también es utilizado en medio de la crisis por el agua.

"Hoy frente a la crisis de Agua, la respuesta es la misma: es ese plan ABC el que entrega agua en nuestras policlínicas, en los merenderos, en los hogares de ancianos, en los complejos del BPS, a la salida de las escuelas, y en los refugios de animales", escribió la intendenta.

Defender la vida, como una trinchera

Antes que nada, pedir perdón por utilizar a medias el maravilloso poema de nuestro Mario Benedetti, siempre vigente, “Defender la alegría”. Es que a veces no puedo evitar pensar y pensar una y otra vez en el poema de Mario. Quizás sea una síntesis escrita con el alma de lo bueno, pero más que de lo bueno, de lo necesario, de la pulsión necesaria detrás de los buenos actos, de las cosas buenas para en este duro camino que es vivir avanzar un poquito aunque sea, por las cosas que son justas, las cosas que están bien. Cada tanto, sugiero leer ese poema. Yo lo hago. La defensa de la alegría, está detras de los que pensamos que un mundo mejor es posible, que es posible invocar en nosotros mismos y en los demás lo mejor del ser humano, sin ingenuidad, reconociendo las dificultades, las amenazas, la real realidad pero aun así tener el afán, porfiado, de sortear el duro pero compartido camino de la vida, porque a pesar de todo debería ser hermoso vivir. La defensa de la Alegría, es en mi humilde opinion la Defensa de la Vida. ¿Y qué es lo opuesto a la Alegría? El temor. No el miedo circunstancial, los valientes siempre han sentido miedo, el asunto es cómo reaccionar frente al miedo. Me refiero al temor como presencia constante en nuestra vida, al temor como integrante de nuestra conducta, como subyacente en todas nuestras decisiones. Como elemento dominante, dominador de nuestra vida. El motor de la vida no debiera ser el temor en cualquiera de sus muchas expresiones, entre otras: temor a perder el trabajo, temor a envejecer, temor a estar enfermo, temor a respirar, temor a tomar agua. El temor puede no tener causas objetivas, respondiendo a trayectorias personales, o a elementos culturales, incluso religiosos, o puede tener causas objetivas, de tal forma que la realidad no deje otro camino posible que ese: estar temeroso. Fragilización en el mundo del trabajo, retracción en los servicios publicos de salud, negación de la necesidad de un sistema de cuidados, son elementos de la realidad que cimentan temor, temor a perder el trabajo, temor a estar enfermo, temor a envejecer. Lo que nunca me imaginé es que tuvieramos temor a tomar agua de la canilla. Hace un tiempo, en todo el mundo y en Uruguay, tuvimos miedo de respirar, fue durante la Pandemia. En ese momento desde la Intendencia de Montevideo desplegamos el Plan ABC, porque la pandemia a todos nos asustó, pero no a todos nos encontró con las mismas herramientas para enfrentarla. Capítulo aparte son los efectos en la infancia y en los adultos mayores, ya hablaremos de eso. Con el plan ABC, extendimos horarios de policlínicas, armamos un fondo de medicamentos, incorporamos policlinicos móviles, vacunamos, ayudamos a promover el cuidado, dimos trabajos transitorios, apoyamos a las ollas con alimentos y formación, sostuvimos a decenas de barrios con vialidad, pluviales, espacios publicos, promovimos la cultura en eventos espcialmente diseñados para la pandemia, apoyamos a sectores muy golpeados de la economía (eventos, gastronómicos, turismo), extendimos y ampliamos servicios para proteger y rodear a mujeres víctimas de violencia de género, etc. etc. etc. Ese plan ABC, fue la reaccion política e institucional frente a un hecho terrible, imprevisible, la pandemia. Pero sobre todo, fue un plan destinado a luchar contra las inequidades, contra la injusticia. Ese plan ABC que comenzó como un plan de emergencia, en la medida que profundizó su accionar territorial, se configuró como un plan permanente en esta administracion. El ABC es Defender la vida, porque defender el derecho al agua, es Defender la Vida. Hoy frente a la crisis de Agua, la respuesta es la misma: es ese plan ABC el que entrega agua en nuestras policlinicas, en los merenderos, en los hogares de ancianos, en los complejos del BPS, a la salida de las escuelas, y en los refugios de animales. Las acciones de cada uno de nosotros, siento, tienen un motor principal que allá en el fondo es el que nos va moviendo, es la ética que nos anima. El motor de la definición política del plan ABC es la Defensa de la vida, es eso su fondo, su sustancia, mucho más que el plan o cómo se llama, es la política que subyace en su accionar. La ética de la vida, es la que nos hace tomarnos en serio el bien general, porque en la peor de las crisis, en aquella que nunca hubiéramos imaginado, siempre está la posibilidad de elegir el camino. Un camino que aunque no fácil sea aquel que nos permita avanzar un poquito aunque sea, por las cosas que son justas, las cosas que están bien. Y el camino que nosotros hemos elegido es ese, el de la ética de la vida. Y por ahí, seguiremos, hay que seguir.