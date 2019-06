Cosse, "la construcción política", y los jóvenes de la URSS que querían un jean

"Asumimos nuevos desafíos". Esta frase se puede leer en el nuevo local del MPP en el Zonal C, que inauguró este sábado y recibió a la precandidata que apoya el sector, Carolina Cosse. En la esquina de Colorado y General Flores el sol calentaba la fría mañana. Un puesto con listas del MPP, escarapelas con la imagen de Cosse y del expresidente José "Pepe" Mujica, y banderas del Frente Amplio esperaba a los militantes que poco a poco se acercaban. Al costado del local se iba armando el fuego en un medio tanque en el que más tarde se ofrecerían chorizos .

Varias señoras sostenían con fuerza banderas del Frente Amplio, otros llevaban escarapelas en sus abrigos, hasta un perro de una militante vestía una capa con los colores del partido.

Mientras esperaban a la candidata que llegaría dos horas después, se abrió un espacio para el intercambio en el que los militantes se refirieron a las críticas que sufre el partido, los logros que ha alcanzado el Frente Amplio a lo largo de sus tres gobiernos y los debes con la juventud a la hora de la militancia política a la que sienten que no logran conquistar. En eso coincidieron los dirigentes que hicieron uso de la palabra: el edil Eduardo Lucas, y los diputados Daniel Caggiani, Bettiana Díaz y Lilian Galán.

Sobre las 14.30, como había agendado, llegó Cosse y fue recibida con grandes aplausos por los militantes presentes. Luego de dar sus felicitaciones por el trabajo del nuevo local aclaró que no venía a darles clases de nada, sino a "compartir la visión de Uruguay, a dónde podemos ir, cuáles son las dificultades y dónde está el verdadero peligro".

"¿Por qué la ambición más grande de un joven de la Unión Soviética era comprarse un jean? Si tenía la posibilidad de mandar un cohete a la luna, de estudiar lo que quisiera, de vivir dónde quisiera, de no pasar hambre, ¿por qué su ambición era tener un vaquero nuevo?, se preguntó.

Para la precandidata frenteamplista la respuesta se debe a la falla de la construcción política. Y esa interrogante hoy, en campaña electoral, también sigue vigente para Cosse. "Hemos visto a lo largo de la historia distintos intentos de la izquierda cuando llega al gobierno en otros lugares del mundo, algunos cercanos, que hace cosas muy bien y después la debacle y después el desencanto y después los derechos que vuelven para atrás", afirmó.

¿Por qué Cosse se plantea esta interrogante? Tanto la precandidata como la mayoría de los militantes señalaron la indiferencia de los jóvenes en la militancia y coincidieron en que ese es uno de los nuevos desafíos que plantea la frase inscrita en el cartel del local.

"No hay poder de convocatoria en los jóvenes", "la militancia de las redes sociales está muy bien, pero necesitamos vernos las caras", resaltaron militantes y dirigentes. "En mi familia somos todos frenteamplistas. Mi nieto me dijo ´voy a ser socialista hasta que muera, pero no voy a militar", comentó una señora .

Uno de los objetivos de abrir este local del MPP que apoya a la precandidata es justamente buscar la convocatoria de jóvenes, su compromiso en la política e instar a votar el próximo 30 de junio. "Tenemos que abrirnos. Abrir esta esquina maravillosa para que entren los jóvenes porque todavía queda una enorme cantidad que no están indiferentes, pero no encuentran dónde poner sus energías", agregó Cosse.

Luego de finalizar su discurso la precandidata fue abordada por varios vecinos que querían tomarse una selfie, una firma en la bandera "al lado de la del Pepe" o entregarle un presente.

Shock de austeridad

En el medio de su discurso la precandidata frenteamplista aprovechó para volver a criticar el planteo de Lacalle Pou y dijo que tiembla cuando lo escucha hablar del shock de austeridad. "El shock de austeridad para la izquierda significa una cosa, empezar por casa. Y el shock de austeridad para la derecha es ´se van a enriquecer unos pocos y los demás se van a joder´, afirmó. Y enfatizó que "el país no va a resolver sus dificultades actuales ni futuras con ningún shock, tampoco con un shock de oportunidades".

Este domingo Cosse se presentará en el Museo del Carnaval con un evento que se llama Un shock de oportunidades en el cual van a "poner ejemplos de algunas cosas que dan el tono de una segunda generación de cambios".

Guardia Republicana en las cárceles, una medida correcta