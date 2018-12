Cosse sobre tener el apoyo del sector de Sendic: "Ni lo consideré"

La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio y ministra de Industria, Carolina Cosse, presente en un acto de presentación de 30 nuevos taxis eléctricos en la explanada de la Intendencia de Montevideo, se refirió a Raúl Sendic, Daniel Martínez y el Plenario del Frente Amplio.

"Ni lo consideré, no figura en mi agenda", respondió Cosse consultada por si le gustaría contar con el apoyo de la lista 711 que lidera el ex vicepresidente, que fue inhabilitado por el Plenario del Frente Amplio pero que de todas formas participará y será orador en los actos de su agrupación.

Con respecto a cómo tomaba las críticas de Sendic sobre la interna del partido de gobierno, Cosse aseguró que no las tiene en cuenta "porque el Frente Amplio tiene asuntos más importantes de que ocuparse" y sostuvo que "la interna del Frente Amplio no tiene problemas". "El Frente Amplio tuvo un Plenario que resolvió muy bien todos los temas y ahora se tiene que seguir ocupando con el 100% de su capacidad, a los temas grandes del país y del futuro", dijo la ministra de Industria. "Que un frenteamplista tenga actitudes personales o particulares, no hace al Frente Amplio, el Frente es mucho más que una persona", agregó.

La precandidata también se refirió a su decisión de dejar el gabinete para dedicarse a la campaña electoral y consultada si quedaría en desventaja con otro precandidato de su partido e intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la ministra dijo que "cada cual toma sus decisiones" pero explicó que su decisión personal se debió a que considera que ambos cargos "son incompatibles". "Éticamente no puedo dedicarme cien por ciento en la campaña y tener un cargo de confianza en el gobierno", dijo.

En referencia a que el Plenario tomó una decisión más dura contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que hacia Sendic y el senador Leonardo De León, Cosse dijo que "hay que ver qué evaluaciones hicieron los compañeros del Frente Amplio" pero en principio avaló la decisión del Plenario porque confía en los compañeros. "Hay errores de conducta que se sancionan y hay errores de principios que el Frente Amplio no toleró", agregó.

La ministra también afirmó que "no es peligroso" que Sendic critique al Frente Amplio "porque la gente no es boba y el Frente Amplio es una organización importante, que resuelve los temas en colectivo y sabe" hacerlo.

Consultada por sí ser una precandidata mujer era un beneficio o una desventaja, Cosse dijo que serlo "siempre es un plus, en las elecciones o no". "No es un tema de moda o de ayudar, es un tema de lo que la sociedad necesita. Y lo que la sociedad necesita es igualdad, convivencia, libertad. Y eso como mujer creo que puedo ayudar a que se profundice", sentenció.