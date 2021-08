Crean una app para estudiantes "primerizos" de Ingeniería

Por Cecilia Piazza - Especial para Cromo

El comienzo de la universidad está acompañado de incertidumbre. Hay momentos en que los estudiantes se sienten abrumados y, a veces, las instituciones no son claras con la ayuda que brindan. Los portales web son complejos de comprender y la información esencial termina perdida en medio de cientos de archivos. Esta es una realidad que todos los estudiantes tuvieron –y tienen– que atravesar, aunque en los últimos años se sumó un nuevo obstáculo: las clases virtuales.

Con esta realidad como punto de partida, estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ingeniería (FING) de la Universidad de la República (Udelar) crearon una aplicación para allanar el camino de las nuevas generaciones. Mientras cursaban el primer semestre de la carrera, Uriel Crampton, Marcos Perrachon y Bruno Romero desarrollaron FING Tu App para que sus compañeros pudieran acceder a la información de la facultad y a las herramientas que se utilizan en los cursos con un par de clics en el celular.

Aunque los creadores aseguraron que la aplicación –disponible en Google Play y App Gallery– es una primera versión y están trabajando para lanzar una actualización, ya cuenta con varias funcionalidades. En primer lugar, tiene una página de inicio en la que se publica datos de interés para los estudiantes. Además, brinda información teórica y práctica sobre las distintas materias en formato de texto y video. Tiene acceso al portal de la universidad (EVA) y a OpenFing: la plataforma de las clases grabadas de la facultad. También tiene algunas herramientas para facilitar el estudio, como una calculadora de matrices y un resolutor del sistema de ecuaciones y graficadores en 2D y en 3D.

Asimismo, la plataforma notifica a los usuarios en las fechas límites de inscripción a parciales. Esta característica que para aquellos que no están en facultad podría parecer inservible, es la más agradecida por los alumnos. Queda más que clara la consigna de FING Tu App: "Hecha por estudiantes para estudiantes".

La aplicación se lanzó el sábado 12 de junio y en la primera semana llegó al top siete de la categoría educación de Play Store, pasando las 500 descargas antes de la semana. Hoy en día hay 600 usuarios activos.

La ayuda que recibieron

Los tres estudiantes de 18 años se encargaron del desarrollo de toda la aplicación. No obstante, afirmaron que tanto docentes como otros alumnos les dieron un gran apoyo. Perrachon remarcó la ayuda del profesor Diego Bravo que en una de sus clases incentivó el uso de la app y logró que el número de descargas "subiera al cielo": hubo 100 descargas en 15 minutos.

Desde la institución no hubo un apoyo formal a la propuesta, pero no implicó ningún tipo de problema porque la primera versión "es muy casera". Ahora bien, para poder llevar a cabo la actualización y convertir FING Tu App en un trabajo profesional sí es necesario. La plataforma aún no está en disponible en iOS (es el principal objetivo a corto plazo). Para lograrlo "hay que rehacer la aplicación". Como no tienen una Mac, el desarrollo se enlenteció. Este es un ejemplo de la ayuda que esperan recibir.

No dan la pelea por perdida: "Seguimos en contacto. Tenemos la idea de que en algún momento va a llegar", sostuvo Perrachon.

La nueva versión

La nueva versión de la aplicación sumará otras funcionalidades como brindar al estudiante el recorrido hasta la facultad a partir de la ubicación donde se encuentra, incluida la línea de ómnibus que lo lleva. También están coordinando con el gremio Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) para incorporar una función a través de la que los estudiantes puedan plantear problemas vinculados a algún tipo de violencia o acoso dentro de la facultad.

Consultados por una posible expansión de la aplicación a más facultades de la UdelaR, los impulsores dijeron que, en primer lugar, quieren asentarse en la Facultad de Ingeniería y "desarrollar del todo la aplicación" porque aun quedan cosas por sumar. Sin embargo, en un futuro les gustaría hacerlo porque entienden que es muy útil.

"Fue súper gratificante ver a nuestros compañeros usarla. Ver que realmente estaba aportando algo. Sería lindo que más gente la aproveche", concluyeron.