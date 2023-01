Entrevista de Daniel Castro a Fernando Espuelas: "Crear pequeñitas películas con historias muy particulares y muy locales no es el camino hacia el futuro"

La industria audiovisual mueve en el mundo unos US$ 100 mil millones y la pregunta es si Uruguay puede jugar en esas grandes ligas. Para el empresario Fernando Espuelas, uruguayo radicado hace décadas en Estados Unidos, la oportunidad existe pero deben superarse algunas barreras mentales. A su vez, considera que debe existir un plan de incentivos para el sector. En ese sentido el creador de Starmedia - el primer sitio en Internet en español- explora la posibilidad de crear un Fondo que le permita al país transformarse en un hub audiovisual para la región y para el mundo.

Espuelas vaticina un amplio panorama de desarrollo basado en el talento uruguayo, en la capacidad de los empresarios y técnicos que ya están trabajando en el sector, pero enfatiza en que los procesos de educación y de formación, como la propia Universidad de la República, deberán analizar con mayor atención este futuro.

¿En qué está esa posibilidad de un Fondo para fomentar el despegue de la industria audiovisual?

Uruguay está muy bien posicionado en el mundo para poder ser ese Hub, esa plataforma de desarrollo de contenidos. Estamos en un mundo donde hoy por hoy el contenido se ha convertido en una industria gigantesca en todo el mundo. Y lo que se busca principalmente son contenidos de alta calidad, que puedan trascender las fronteras y llegar a todo el mundo. Y yo creo que Uruguay, cuya riqueza más importante son los uruguayos a través de su calidad, de la capacidad intelectual que tenemos, tiene una enorme oportunidad. Debemos tomar esta corriente de historias uruguayas que han recorrido el mundo y eso nos permite afirmar que la oportunidad es importante y real. Pero obviamente hay que tener un enfoque para lograrlo, y hay que tener una visión hacia el mundo.

Fernando Espuelas

¿Falta esa visión?

Es decir, falta dejar de lado eso de que somos el paisito y no podemos hacer cosas grandes. ¡Al revés! Creo que tenemos la posibilidad de proyectar algo muy importante y de impacto internacional.

Eso implica una hoja de ruta, una agenda ¿Qué puntos deben marcarse como prioritarios?

Creo que el gobierno anterior como el actual tuvieron y tienen una visión muy similar en cuanto a cómo generar producciones audiovisuales desde Uruguay. Y eso creo que debe ser mencionado como éxito, aunque la industria de producción en Uruguay es realmente microscópica aún. Hay que recordar que está por debajo de los U$S 100 millones, cuando la industria global representa un movimiento económico de U$S 100 mil millones. Entonces creo que falta mucho para poder generar esa masa crítica de producciones en Uruguay para que sea una industria que pueda emplear a muchísima gente. Más allá de eso, creo que todo se está encaminando en el buen sentido. Lo que también creo que falta son emprendedores que estén viendo a Uruguay como esa plataforma.

De hecho, está el Programa Uruguay Audiovisual (PUA) que entre sus cometidos principales tiene el promover estas condiciones, también el fortalecimiento que pretende darse a la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), que presidirá Facundo Ponce de León. ¿Pero falta aún? Usted insiste en explorar el potencial que ofrece el nexo con la industria estadounidense.

Claro, porque Estados Unidos en el mundo de la industria audiovisual global se ha convertido en el eje primordial. Antiguamente las producciones eran todas en inglés y las grandes películas mundiales estaban en inglés principalmente, esas que vendían muchísimo en todo el mundo. Eso ha cambiado, el idioma ya no es barrera. Lo que sí es necesario es entender qué es lo que los compradores en EEUU quieren. Yo creo que aquella época de crear pequeñitas películas en Sudamérica con historias muy particulares y muy locales es probable que siga, pero ese no es el camino hacia el futuro.

Otro punto importante es la formación de talentos para este despegue. ¿Qué ve allí?

Creo que ahí hay dos dinámicas principalmente. Por supuesto que hay gente que ya está trabajando en la industria hoy por hoy, que es muy valiosa y es el comienzo de esa base humana de producción. Pero creo que también falta aquí y sería interesante saber qué está haciendo la Universidad de la República, si está pensando en nuevas carreras que puedan permitir la formación de personas para este sector. Y por supuesto plantearse qué incentivos puede crear el gobierno para que la gente se prepare en este tipo de carreras.

Un plan de estímulos que orienten a esas habilidades

Hay que cambiar la cabeza en muchos aspectos, Naturalmente siempre he sido optimista sobre Uruguay en todo sentido, pero en particular soy muy optimista para este caso, porque la creatividad es lo que nos sobra. Por lo tanto ahora esa creatividad hay que enfocarla hacia una industria de poderoso crecimiento en el mundo y que nosotros no podemos despreciar.

¿Tomando como referencia esa marca Uruguay?

Bueno, yo creo que a la marca Uruguay, a la marca país, le falta algo. Creo que hay conciencia sobre la importancia de la marca, pero creo que esto es algo que el gobierno tiene que tomar conciencia de este tema nacional: tiene que invertir para que Uruguay sea más conocido en el mundo. Y no simplemente por la carne, el turismo, en fin, sino como un centro, una plataforma tecnológica muy potente. Yo creo que eso es lo que nos falta para que Estados Unidos, Europa, Asia nos vean como un socio de alto nivel con el que puede contar para el desarrollo de la industria.