Crecen las protestas en Haití por la llegada de aviones militares de Estados Unidos y Canadá

Cientos de personas rechazaron en la ciudad de Puerto Príncipe y en otros puntos de la isla el despliegue militar de Estados Unidos y Canadá en una serie de protestas convocadas bajo el lema "Abajo Ariel Henry, abajo la ocupación”.

Entre barricadas y gritos, los manifestantes se concentraron en el Campo de Marte, el parque más grandes de capital, desde donde marcharon al aeropuerto exigiendo la renuncia de primer ministro Ariel Henry por la "intervención" de las fuerzas extranjeras, el alto costo de vida y la pésima situación económica.

Las protestas se reavivaron en los últimos meses en el marco de una situación de inseguridad alimentaria que la ONU calificó como "catastrófica", en particular en la barriada Cité Soleil, en las afueras de Puerto Príncipe, bajo dominio total de grupos armados criminales.

El arribo de los aviones militares, autorizado por el Ejecutivo local, es consecuencia del pedido realizado por el Consejo de Ministros para responder al desafío que suponen la bandas armadas y en un momento en que la aparición de brotes de cólera tornan cada vez complejo el panorama social en el país más pobre de América Latina.

Según los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, la decisión de enviar equipos militares tiene como objetivo luchar "contra los actores criminales que están fomentando la violencia e interrumpiendo el flujo de asistencia humanitaria que se necesita con urgencia, obstaculizando los esfuerzos para detener la propagación del cólera".

Sin embargo, en las últimos horas y ante el aumento de la protestas, el Senado reclamó dar marcha atrás con el pedido del Gobierno de un despliegue inmediato de tropas extranjeras para asegurar un corredor humanitario, en una resolución firmada por nueve de los diez senadores.

En tanto, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que el secretario general, Antonio Guterres, estaba "preocupado" por la situación del país, e instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad a considerar urgentemente el envío de una fuerza armada internacional especializada.

Haití vive una situación "absolutamente de pesadilla", afirmó Guterres al repetir, antes de una reunión del Consejo de Seguridad, su llamamiento al envío del contingente. “El puerto está bloqueado por pandillas que impiden salir el combustible, al no haber combustible no hay agua y al no haber agua se intensifica el peligro del cólera", agregó.

Según los observadores locales e internacionales, la terminal petrolera de Varreux, la más importante del país, permanece bloqueada desde mediados de septiembre, paralizando todo el país. En este contexto, Guterres insistió en que el Consejo de Seguridad debe "examinar urgentemente la solicitud del gobierno haitiano de desplegar sin demora una fuerza armada especializada para enfrentar la crisis humanitaria".

"En las circunstancias actuales, necesitamos una acción armada para liberar el puerto y permitir que se establezca un corredor humanitario. Estoy hablando de algo que se debe hacer con estrictos criterios humanitarios, independientemente de las dimensiones políticas del problema, que debe ser resuelto por los propios haitianos", insistió Guterres.

Según un proyecto de resolución obtenido por la agencia de noticias AFP -aún en discusión y que será sometido a votación en la próximas horas-, los miembros del Consejo podrían "alentar" a los gobiernos a "considerar urgentemente" el despliegue.

El texto, además de proponer un embargo “selectivo” de armas, propone la prohibición de viajar y el congelamiento de activos a personas y entidades vinculadas a los grupos armados y las redes criminales, como el caso de Jimmy Cherizier, apodado "Barbacoa", uno de los líderes pandilleros más influyentes y cuya banda bloquea la terminal de Varreux.

Con relación al cólera, que regresó a Haití luego de tres años de ausencia, el portavoz de Guterres reportó 66 casos confirmados, otros 564 casos sospechosos y 22 muertos, en especial en Puerto Príncipe y sus alrededores. Cifras que se suman a los 271 casos sospechosos, 12 confirmados y 14 muertos verificados en las cárceles del país.