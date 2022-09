Crecen las ventas y los alquileres en Montevideo: ¿Cuáles son los barrios más elegidos y cuánto salen?

El sector inmobiliario registra una recuperación de la demanda de compra en el segundo semestre de 2022 en Montevideo con un 48% de compradores, respecto al mismo período del año anterior cuando esta cifra se ubicaba en un 44%, según datos relevados por la plataforma Mercado Libre.

Pocitos sigue siendo el barrio más elegido por ellos y concentra un 12% del total de la visitas que los interesados realizan en la plataforma. Le sigue Cordón con un 7% de las preferencias, luego Centro con el 6%, Malvín con 5,7% y La Blanqueada con 5%.

En tanto, en Ciudad de la Costa, la zona que despierta más interés es El Pinar, que acapara un 25% de la demanda. En segundo lugar se posiciona Solymar con el 15% de la demanda del mercado inmobiliario en esa zona.

Los apartamentos de un dormitorio y las casas con dos dormitorios son los tipos de propiedades que tienen un mayor protagonismo en el apartado inmobiliario de la plataforma de e-commerce.

“Si bien hay una tendencia de alza en los precios de los alquileres, nos parece positivo que el mercado inmobiliario se esté moviendo más, que se esté volviendo a pensar en comprar”, afirma el responsable de la sección de inmuebles de Mercado Libre para Uruguay y Argentina, Pablo Brener. En su visión, en la reactivación pospandemia "se puede percibir un escenario muy favorable para todo el Real Estate", algo que percibe especialmente en Montevideo y Maldonado.

Menos casas a la venta

“En el segmento oferta, Montevideo encuentra su proporción más baja de stock disponible de alquileres, con un 27% respecto al 39% del año anterior”, destaca el informe.

Además, desde 2019 hasta la actualidad, “la participación de las casas ha ido disminuyendo paulatinamente del 21% al 17% respectivamente” tanto en Montevideo, como en Ciudad de la Costa y Maldonado, reflejan los datos.

En este sentido, Carrasco es la zona de Montevideo con más superficie de casas y apartamentos, y lo mismo sucede con Parque Miramar en Ciudad de la Costa.

¿Cuánto cuesta alquilar?

Los precios de alquileres tanto de casas como de apartamentos en Montevideo registraron un crecimiento en el segundo trimestre de 2022, en comparación con el mismo período de 2021. En las primeras el incremento del valor fue de un 5%, mientras que en los apartamentos se registró una suba de 7%, de acuerdo a los datos relevados por la plataforma electrónica.

“La mayor demanda de apartamentos para alquilar en Montevideo, en lo que refiere a precios en pesos, se concentra en un rango de entre $15 mil y $20 mil, y los barrios con mayor crecimiento son Brazo Oriental y Pocitos”, dice el estudio.

En tanto, en lo que respecta a la demanda de casas en alquiler, se destaca que en Punta Gorda el 95% de casas rondan los $ 40 mil mensuales.

Además, “se observa una tendencia al alza en la rentabilidad de inmuebles ante aumentos en los valores de alquiler”, aclara el informe.

¿Y comprar?

Según las publicaciones analizadas durante el segundo semestre de este año, en Punta Carretas solo el 7% de las viviendas poseen un valor menor a US$ 100 mil, mientras que en Unión ese porcentaje llega al 85%.

En Pocitos, el barrio más solicitado, solo un 13% de las propiedades valen menos de US$ 100 mil y un 37% está en el rango de entre US$ 200 mil y US$ 400 mil.

En La Blanqueada, en tanto, el 50% de la oferta vale entre US$100 mil y US$ 200 mil, el 48% menos de US$100 mil y solo un 2% está por encima de los US$ 200 mil.

A su vez, un tercio de la demanda de casas en venta en Carrasco corresponde a viviendas de US$ 500 mil aproximadamente lo que se encuentra asociado a la “composición de la oferta barrial”, puntualiza el informe.

