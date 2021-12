Crédito al consumo presenta dificultades para consolidar una nueva fase de crecimiento

El mercado de créditos al consumo reaccionó con dinamismo en la última fase del año, con una demanda fuerte, pero con variaciones según segmentos socioeconómicos, y con firme competencia del lado de la oferta, en una economía que logró recuperación significativa en abril-junio y julio-setiembre, pero que también acusa dificultades para consolidar una nueva fase de crecimiento generalizado en los sectores de actividad, según el Monitor de Mercado de Crédito al Consumo de Pronto! (MMCC)

El relevamiento registró una mejora en las expectativas de los consumidores. Es la tercera medición en que aumenta la proporción de personas que ven un repunte de la situación económica del país y es el cuarto registro de aumento de perspectivas económicas personales.

Expectativas económicas en los próximos cuatro meses (%)

Según el informe, la demanda de préstamos y créditos ha mostrado signos de recuperación pospandemia mientras que a nivel de oferta, entre los principales jugadores del mercado se ve un dinamismo en el crecimiento, aunque también se mantienen reflejos respecto a los análisis de comportamiento de prudencia, y diferencias de comportamiento entre los operadores y la disposición a aceptar mayor nivel de riesgo en la concesión de créditos.

Por otro lado, el monitor señala que se está dando una fuerte competencia a nivel de promociones de productos, en cuanto a acceso y tasa e incluso una mayor actividad de jugadores no tradicionales, como las finanzas tecnológicas. Otra particularidad que se destaca es el incremento de participación de algunos competidores como instituciones bancarias.

A nivel de evolución de morosidad, si bien las últimas mediciones muestran un incremento de menos de 1% a nivel de las empresas financieras no bancarias, el informe explica que se da de forma dispar por compañía, y puede responder a situaciones puntuales.

En ese sentido, el monitor señala que los signos de estabilidad a nivel del mercado de trabajo así como la evolución del contexto macro indican que para los próximos meses no se debería esperar subas en los niveles de incumplimiento del mercado, sino la que evolución del mismo debería mantenerse estable.

Mercado de crédito a familias

El stock de crédito a las familias, medido en dólares, da un nivel de US$ 6.957 millones a noviembre, según la estimación primaria de los servicios técnicos de Pronto!.

Por su parte, según el monitor, la evolución en pesos constantes mostró una mejora en los últimos meses con una tasa de crecimiento interanual que está en 2,3% en términos reales.

Stock de crédito a las familias. Total sistema financiero en millones de dólares

Endeudamiento futuro

En la encuesta trimestral de mercado, que abarcó 860 casos de personas mayores de 18 años residentes en Montevideo, área Metropolitana o Interior, usuarios de Facebook e Instagram, el 77% de los consultados menciono haber tenido algún tipo de afectación debido a la pandemia. Un valor apenas menor a los que se habían presentado en monitores anteriores.

En lo que refiere a endeudamiento a futuro, el 36% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos 4 meses. Entre quienes contratarían, un 37% respondió afirmativamente a la pregunta de si en caso de solicitar hoy un préstamo en efectivo cree que se lo otorgarían. Por otra parte, un 75% de los que mostraron propensión a contratar en los próximos 4 meses consideró que actualmente está endeudado.

En cuanto al destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro serían principalmente para: refaccionar el hogar (23,1%); pagar otras cuentas (21,8%); pagar otros préstamos o tarjetas (12,1%); enfrentar los impactos del Covid-19 (7,5%); comprar comestibles (6,8%); pagar UTE, OSE, Antel (6,5%); entre otros.

Quienes dijeron que no contratarían en los próximos cuatro meses manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (32%); no saben si podrían pagar las cuotas (12,3%); no les gusta contraer deudas (8,3%); no quieren contraer más deuda de la que ya tienen (6,1%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (6%); entre otros.