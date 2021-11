Cruce entre diputados por cuidados paliativos: Goñi denunció a Gallo por estar de los dos lados del mostrador

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi denunció este martes a su colega frenteamplista Luis Gallo en la Comisión de Salud y señaló que incurrió en "un claro conflicto de intereses prohibido por la ley con el agravante de no haber sido declarado como exige el reglamento de la cámara puesto que (al reducirse el alcance del proyecto de cuidados paliativos) el diputado tiene intereses en una institución médica que tendría menos costos económicos".

Lo que motivó la denuncia de Goñi es que el proyecto inicial que había sido presentado por la Sociedad de Cuidados Paliativos, fue reducido por el Frente Amplio, junto con el Partido Independiente y legisladores del Partido Colorado que presentaron un texto alternativo. El nuevo texto que se votaría el martes próximo, reduce el alcance de la atención: los prestadores quedan obligados a atender menos enfermedades, la conformación de los equipos son menores y se quita la alternativa de la sedación paliativa y se elimina el capítulo entero del final de la vida, dijo Goñi a El Observador. "Estamos condenando en forma evitable el sufrimiento de las personas en su peor momento, lo que es cruel", agregó.

Goñi señaló que "Gallo no ha logrado actuar con la debida independencia exigida por la Constitución de la República, ni ha adoptado las medidas a su alcance para prevenir o evitar la conjunción de intereses en el desempeño de la referida labor legislativa".

Agregó que el proyecto inicial "procura garantizar el acceso universal e integral a los cuidados paliativos para todos los uruguayos". El texto destaca que la mitad de los uruguayos no accede hoy a cuidados paliativos de calidad, lo que implica una situación de injusticia intolerable.

Gallo planteó que el proyecto de la Sociedad de Cuidados Paliativos “es un muy buen proyecto" pero "es un tratado”. Explicó que “en una ley no hay que definir qué son los cuidados paliativos, quiénes los aplican, cómo se aplican, cuándo se aplican, por eso es un tratado” y que era necesario resumirlo pero afirmó que "no se cambia un derecho".

Goñi planteó este martes que Gallo "ha intervenido activamente en un asunto que lo involucra en los más diversos intereses, procurando incidir de todas las formas posibles para minimizar un proyecto, que como el mismo ha expresado, podría implicar costos adicionales al punto de arriesgar hacer inviable a instituciones de salud como a la que pertenece al punto de arriesgar ser inviable". Gallo es suplente del diputado José Carlos Mahía, quien pasó a ocupar la banca de Danilo Astori en el Senado.

Por ese motivo, Goñi solicitó la convocatoria a la dirección del área de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública, de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y del representante de los usuarios de la salud. Al no haberse dado curso a su planteo, Goñi presentó este martes una nota a la presidencia de la Cámara de Diputados en la que pidió que no se vote el proyecto de Gallo hasta tanto se defina su denuncia.

Diputado frenteamplista Luis Gallo

El diputado Gallo dijo, sobre a denuncia de su colega, que lo sorprende el planteo. "Nunca pensé que el diputado Goñi atacara con la virulencia con que lo ha hecho. La verdad es que me tiene sorprendido. Además, creo que no es exactamente por este proyecto que estamos tratando, sino por otro que la Comisión también lo tiene presente y le va a dar trámite en su momento. No voy a entrar a discutir; simplemente, ver la hemiplejia que tiene cuando lee las versiones taquigráficas, porque el doctor Lorenzo, su correligionario, también es médico, también es cooperativista igual que yo. Yo nunca dirigí la cooperativa; fui solamente médico cooperativista por ser hijo de cooperativista, pero nunca la dirigí", afirmó Gallo según consta en la versión taquigráfica.

El diputado dijo a El Observador que detrás de esta denuncia lo que Goñi pretende es postergar la votación del proyecto de eutanasia, con el que no está de acuerdo, y cuya votación viene después de los cuidados paliativos.

La intención de la mayoría de la comisión era que el próximo martes se aprobara el proyecto de cuidados paliativos pero antes se acordó pedirle a Jurídica de la cámara que se expida sobre la denuncia de Goñi. Gallo planteó además que él no es el único médico cooperativista integrante de la comisión. También es cooperativista de Coomta (Cooperativa Médica de Tacuarembó) el diputado Alfredo de Mattos, presidente de la comisión. Por ese se pidió a Jurídica que opine también sobre la situación del legislador.

Según Goñi, "es sabido que la enorme mayoría de los pacientes que en primera instancia solicitan la muerte anticipada, revierten su decisión cuando acceden a cuidados paliativos de calidad" y "en otros países que las instituciones médicas y seguros de salud prefieren la eutanasia y el suicidio asistido como forma de evitar costos de atención medica y recursos en la prestación de cuidados paliativos".