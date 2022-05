¿Cuál es el hit de los 80 que Stranger Things devolvió a los charts?

La ola de nostalgia de los 80' de Stranger Things lo hizo de nuevo: Running up that hill de Kate Bush vuelve a estar de moda.

La canción de 1985 es escuchada por primera vez desde el walkman de Max (Sadie Sink) en la primera parte de la última temporada de la exitosa serie de Netflix creada por los hermanos Duffer.

Running up that hill es su canción favorita y, por motivos que la reserva del spoiler no permite revelar, el personaje va a estar escuchándola una y otra vez a lo largo de los episodios. Y la audiencia también. Pero no será hasta el final del cuarto episodio, Dear Billy, que se asentará como la canción más memorable de la penúltima entrega de la serie.

Tan memorable, que las búsquedas de la canción durante el fin de semana no dejaron de subir.

Running up that hill fue el primer sencillo del álbum Hounds of love de la cantante y compositora británica Kate Bush. Lanzada el 5 de agosto de 1985, es considerada la canción más popular de la artista en los años 80 y logró colocarse entre los 10 primeros puestos de las listas de éxitos de países como Australia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y el mismo Reino Unido, donde llegó al tercer lugar. En Estados Unidos quedó entre las primeras 30.

Durante el fin de semana la canción irrumpió en los charts, alcanzó el primer lugar en la lista de reproducciones de Itunes en los Estados Unidos y está entre las 100 más escuchadas de Spotify, 37 años después de su lanzamiento.

Otros éxitos de la década de 1980 que aparecen en estos siete episodios son California Dreamin de los Beach Boys, Psycho Killer de Talking Heads y You Spin Me Round (Like a Record) de Dead or Alive. Además de la constante referencia a la película Pesadilla en Elm Street de Wes Craven, estrenada en 1984.

La primera tanda de los últimos episodios de Stranger Things están disponibles en Netflix desde el viernes pasado, pero la segunda parte y el final de la historia se podrán ver a partir del próximo 1° de julio.