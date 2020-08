Cuál es la postura de Cosse, Martínez y Villar sobre un debate con Laura Raffo

Los candidatos del Frente Amplio (FA) a la Intendencia de Montevideo (IMM) Carolina Cosse y Daniel Martínez adoptaron posturas distintas ante el planteo de Álvaro Villar de debatir con la economista Laura Raffo, por lo que ahora esperan que el tema se resuelva en la interna del partido para tomar una decisión.

El debate sobre el debate en la interna frenteamplista comenzó el 5 de agosto luego de que el neurocirujano –cuya candidatura tiene el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP) y de Fuerza Renovadora de Mario Bergara– propusiera la instancia con la candidata de la coalición de gobierno.

"No se me ocurre un mejor lugar que @TVCIUDADuy para hacerlo", dijo sobre la transmisión y planteó sumar a Televisión Nacional del Uruguay para que los demás canales retransmitan.

Raffo, por su parte, insistió en su interés de debatir. "Me alegra saber que tanto Villar como (Carolina) Cosse estarían dispuestos. Está en la cancha de ellos definir cuándo y cómo se hace", afirmó en una rueda de prensa realizada en los últimos días.

La respuesta de Cosse fue que está dispuesta a debatir, aunque dijo en una entrevista con Telenoche no ser "fundamentalista" en esos temas. "Lo vengo diciendo desde hace tiempo, no lo descarto, pero no es una cosa que esté primera en la agenda", afirmó. Y agregó que está dispuesta a hacerlo: "Puede ser útil en algunos momentos".

No obstante, la senadora y exministra de Industria pidió que fuera la Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio quien tomará una decisión sobre el debate con Raffo, según dijeron a El Observador fuentes del Frente Amplio.

Una reunión entre Cosse, Martínez y Villar para tratar ese tema estaba prevista para este lunes, pero debió ser cancelada por motivos de agenda de los candidatos, dijeron integrantes de la fuerza política.

También estaba previsto que allí, en un encuentro en el que participarían dirigentes del Frente Amplio de Montevideo, se tratara la posibilidad de organizar una reunión entre los tres postulantes con el presidente Luis Lacalle Pou.

Martínez, de hecho, está a la espera de lo que decida la fuerza política para trazar su estrategia. Consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de debatir, el exintendente de Montevideo se limitó a decir que hará "lo que el Frente Amplio diga" .

Sin embargo, meses atrás en una entrevista con En Perspectiva el ingeniero fue consultado sobre si descartaba debatir con Raffo y su respuesta fue "absolutamente". Allí también señaló que los debates previos a la elección nacional no habían sido "muy constructivos".

"Recuerdo que fue una sucesión ininterrumpida de ataques e intento de propuesta del otro lado, con algún ataque", dijo sobre el debate que protagonizó con el hoy presidente Lacalle Pou.

Para Martínez los debates se convirtieron en un "show televisivo". "Se han convertido en una instancia que no termina aportando a aclarar para nada las propuestas de la gente", argumentó.

Reunión con Lacalle Pou

Además de plantear un debate con Raffo, Villar pidió una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, a través del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.



Me comuniqué con @AlvaroDelgadoUy para solicitarle una reunión con el Presidente @LuisLacallePou Este tipo de reuniones deben ser plurales para seguir reafirmando nuestra institucionalidad. Como ya recibió a @lauraraffo confío en que se concretará. — Álvaro Villar (@alvillar) August 7, 2020



Si bien el mandatario aceptó la reunión, puso como condición que fuera con los tres candidatos del Frente Amplio para no "incidir" en la interna de ese partido, según comunicaron desde Presidencia de la República.

Martínez fue consultado sobre el tema el fin de semana y dijo que le parecía "bárbaro" tener un encuentro. "Me parece bárbaro ir los tres, conversar sobre un futuro eventual de un gobierno del Frente Amplio con el respeto a la institucionalidad. Tratar de trabajar siempre pensando en la gente y no en los partidos políticos nos va a encontrar juntos", dijo en diálogo con Telemundo.

Cosse, en tanto, se mostró distante respecto a la propuesta. "No sé si el presidente como figura tiene que intervenir en la elección departamental", señaló y dijo que el tema deberá tratarlo "políticamente" la departamental del Frente Amplio.

"No sé si está bueno que definamos los candidatos. Porque pertenecemos a una fuerza política que trabaja en unidad", afirmó sobre el planteo de Villar. No obstante, dijo que se adaptará a lo que defina la orgánica partidaria. Fuentes del comando de Cosse señalaron a El Observador que a su criterio tampoco es claro el motivo de la reunión y qué temas se plantearían allí.