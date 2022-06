Cuál es uso real del bitcoin en El Salvador a 9 meses de adoptarse (y cómo le afecta la crisis actual de la criptomoneda)

El desplome está afectando a los inversores de todo el mundo, incluido el gobierno de El Salvador: el país centroamericano ha invertido millones de dólares en bitcoins y lo convirtió en moneda de curso legal hace nueve meses, alentando a las personas a usarlo en sus transacciones diarias.

Desde baratijas y tacos hasta gasolina e incluso casas: uno puede comprar casi cualquier cosa en El Salvador con bitcoins.

Comprar con criptomonedas a vendedores ambulantes y cadenas importantes es una experiencia extraordinaria.

Muestra lo lejos que ha llegado el bitcoin desde que se inventó en los foros de internet en 2008.

La decisión del presidente Nayib Bukele de legalizar la criptomoneda significa que, en teoría, ahora debe ser aceptada por todas las empresas, junto con la otra moneda de El Salvador, el dólar estadounidense.

Pero el último desplome de las criptomonedas ha generado más preguntas sobre la política, especialmente sobre el uso de casi US$100 millones de fondos públicos para comprar bitcoins, algo que el presidente celebró en cada ocasión con un tuit.

El Salvador just bought the dip! 🇸🇻



500 coins at an average USD price of ~$30,744 🥳#Bitcoin