Cuáles son los fenómenos astronómicos que se verán desde Uruguay en julio

Los fenómenos astronómicos de Uruguay tendrán el protagonismo en julio de Mercurio, Luna, Venus, Saturno y Júpiter.

Además, los amantes de la astrofotografía podrán obtener imágenes lluvia de meteoros, sumado a diferentes pasajes de la Estación Espacial Internacional.

El Observatorio Astronómico de Montevideo divulgó a Cromo la lista de fenómenos que podrán ser percibidos desde Uruguay este mes.

3 de julio: Mercurio a mayor altitud en el cielo matutino

Visto desde Montevideo, alcanzará una altitud máxima de 17 ° sobre el horizonte al amanecer del 3 de julio de 2021.

5 de julio: Mercurio en su mayor elongación hacia el oeste

Mercurio alcanzará su mayor separación del Sol en su aparición. La aparición de Mercurio es observable solo durante unas pocas semanas cada vez que alcanza la mayor separación del Sol, momentos denominados "mayor elongación", señala el sitio In the Sky . Estas apariciones se repiten cada tres o cuatro meses, y tienen lugar alternativamente en los cielos matutino y vespertino, dependiendo de si Mercurio se encuentra al este del Sol o al oeste.

5 de julio: La Tierra en el afelio: el punto más alejado del Sol en el año

La distancia de la Tierra al Sol varía alrededor de un 3% a lo largo del año porque su órbita tiene una forma ligeramente ovalada. Esto significa que es el momento en que el Sol aparece más pequeño en el cielo que en cualquier otra época del año, y cuando la Tierra recibe la menor radiación de él.

12 de julio: Conjunción de la Luna y Venus

La Luna y Venus compartirán la misma ascensión recta, señala el sitio web In the Sky. Desde Montevideo se verán alrededor de las 18:08 por encima de su horizonte noroeste, a medida que anochece. Luego se hundirán hacia el horizonte, poniéndose 2 horas y 7 minutos después del Sol a las 19:59.

Inthesky.org

Conjunción de la Luna y Venus.

17 de julio: Luna en fase cuarto creciente

La Luna aparecerá prominente en el cielo de la tarde y se pondrá en medio de la noche en esta fase. Desde Montevideo, se hará visible alrededor de las 18:12, 60° por encima de su horizonte norte. Luego alcanzará su punto más alto en el cielo a las 18:39, 61° por encima de su horizonte norte. Continuará siendo observable hasta alrededor de las 00:18, cuando se hunda por debajo de los 8 ° sobre su horizonte occidental.

23 de julio: Luna llena

Será el día en que alcanzará su fase completa. En esta época del mes, es visible durante gran parte de la noche: se levanta al anochecer y se pone al amanecer. En las noches siguientes a esta jornada, el satélite se elevará aproximadamente una hora más tarde cada día, y se volverá prominente más tarde en la noche. Y, días más tarde, solo será visible en el cielo antes del amanecer y temprano en la mañana.

24 de julio: Conjunción de Luna y Saturno

los dos objetos también harán un acercamiento , técnicamente llamado "appulse" . No existe una definición formal de cuán cerca deben estar dos objetos para que su encuentro cercano califique de esta forma. Desde Montevideo, ambos serán visibles en la mañana. A lrededor de las 19:18 alcanzarán una altitud de 7 ° sobre su horizonte oriental. Luego alcanzarán su punto más alto en el cielo a las 01:31, 73 ° sobre su horizonte norte.

25 de julio: Conjunción de Luna y Júpiter

La Luna y Júpiter serán visibles esta jornada. A las 20:49 alcanzarán una altitud de 8 ° sobre su horizonte oriental. Pasada la madrugada y ya en el 26 de julio, alcanzarán su punto más alto en el cielo a las 02:45.

28 de julio: Lluvia de meteoros Piscis Austrinid 2021

La lluvia de meteoros Piscis Austrinid estará activa del 15 de julio al 10 de agosto, produciendo su tasa máxima de meteoros alrededor del 28 de julio. Visto desde Montevideo , la lluvia no será visible antes de las 19:26 de cada noche, cuando su punto radiante se eleve por encima de su horizonte oriental. Luego permanecerá activo hasta que amanezca alrededor de las 07:16. Las mejores exhibiciones se podrán ver luego de esta fecha alrededor de las 03:00. Vale aclarar que esta lluvia de meteoros "surgen cuando la Tierra pasa a través de corrientes de escombros" que quedan como consecuencia de cometas y asteroides, indica la plataforma In the Sky. Para tener una buena contemplación hay que dirigirse a ambientes donde no haya contaminación lumínica.

30 de julio: lluvia de meteoros Acuáridas del Sur y Capricornio 2021

Estará activa del 12 de julio al 23 de agosto, produciendo su tasa máxima de meteoros en esta jornada. A partir de las 20.04 llega a su "punto radiante", en momentos en que se eleva por encima de su horizonte oriental.

Durante este período, además habrá una posibilidad de ver meteoros Capricornio siempre que el punto radiante de la lluvia, en la constelación de Capricornio , esté por encima del horizonte, y el número de meteoros visibles aumentará cuanto más alto esté el punto radiante en el cielo. Esta jornada también será perceptible desde Uruguay.

31 de julio: Luna en cuarto menguante

Desde Montevideo , será visible en el cielo de la mañana, y se volverá accesible alrededor de las 01:49, cuando alcance una altitud de 7 ° sobre su horizonte oriental. Luego alcanzará su punto más alto en el cielo a las 06:35, 4 ° sobre su horizonte norte. Se perderá en el crepúsculo del amanecer alrededor de las 07:23.

El pasaje de la Estación Espacial Internacional

El Observatorio Astronómico de Montevideo informó a Cromo que será visible desde Uruguay el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de julio.