Cuando Uruguay luchó contra las langostas y el posible regreso de la plaga

A fines de la década pasada varios productores agropecuarios en Uruguay, de modo inesperado, debieron pelear contra un enemigo que no estaba en los planes enfrentar: millones de langostas.

Mario Ibarburu, propietario de la histórica cabaña floridense Los Charrúas, recordó que entonces no estaban popularizados los pulverizadores autopropulsados que hoy en pocas horas pueden aplicar un producto que controle plagas en cientos de hectáreas, por lo cual la batalla fue complicada. “Pero la ganamos”, afirmó.

“Algo había que hacer, porque era tremendo aquello, contamos más de 100 por metro cuadrado, era una nube de langostas, entonces agarramos el tractor y le enganchamos un tanque donde pusimos fripronil en agua, que fue una idea que se le ocurrió a un vecino, a Rafael Gallinal, les echamos eso que por suerte era un producto de bajo costo y muy efectivo, y si bien nos llevó unos 15 o 20 días, no quedó ni una viva”, recordó.

También dijo a El Observador que "fue una verdadera invasión" que, a su paso, "no dejaban nada, se comían los cultivos, hasta el pasto del campo".

MGAP pidió denunciar avistamientos

En estos días la posibilidad del ingreso de una manga de langostas al territorio uruguayo generó expectativa, dado que hay una presencia importante de la plaga en Argentina, a unos 150 kilómetros de la frontera con Uruguay, lo que tiene alertas tanto a los productores locales como a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), especialmente a los técnicos de la Dirección General de los Servicios Agrícolas.

El martes, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, donde consideró diversos temas, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo que era "poco probable" que la langosta llegue a Uruguay. Lo mismo había declarado horas antes a El Observador Leonardo Olivera, director general de los Servicios Agrícolas del MGAP.

No obstante, este miércoles y considerando “la invasión de langostas que afecta a la región”, el MGAP anunció en su sitio en Internet que está realizando un “monitoreo constante” del movimiento de la plaga en articulación con Argentina.

Si bien se cree que, debido a los pronósticos climáticos, sigue siendo "poco probable" que la plaga ingrese a país, se trata de una plaga que afectaría la producción agropecuaria uruguaya en caso de llegar.

El MGAP solicita, por eso, que ante el avistamiento de la plaga en el territorio nacional se realice a la brevedad la denuncia correspondiente.

Para ello, hay que dirigirse a los funcionarios territoriales de la DGSA del departamento o al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), “quienes implementarán acciones correspondientes para evitar su propagación”.

La situación en Argentina

Este martes los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Argentina actualizaron el mapa en la que se aprecia el nivel de riesgo por la eventual acción de la plaga.

Según un análisis que desde el Senasa se envió a El Observador en la tarde de este miércoles, con base en la última actualización en el marco del seguimiento al estado de situación de la langosta en Argentina, la manga tomó rumbo sur este martes, hasta las cercanías de la localidad de Sauce, en la provincia de Corrientes, sin daños reportados.

Los equipos del Senasa y la provincia de Corrientes se encuentran trabajando para detectar la ubicación actual de la manga, debido a que no hay un lugar preciso de la zona en donde descendió.

Respecto a la provincia de Entre Ríos, Senasa está trabajando allí desde este martes, en contacto directo con los actores locales.

“Con día nublado y temperaturas más bajas, aún no se registró el movimiento de la manga”, se informó al cierre del análisis diario.

Cómo se mueve y qué hace la langosta

A fines de mayo, de manera similar a lo ocurrido en los años 2019 y 2017, se produjo una nueva invasión de langostas a Argentina. Las mangas ingresaron desde Paraguay. El Senasa emitió el primer alerta el 11 de mayo, tras recibir un aviso de su par paraguayo, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), informando sobre una manga que volaba con dirección sur hacia la frontera argentina. La plaga ingresó el 21 de mayo y tras estar unos días en Formosa, volvió a Paraguay, para reingresar finalmente a territorio argentino el 28 de mayo.

La langosta es una plaga migratoria, que no reconoce límites ni fronteras y, puede, en un día, trasladarse hasta 150 kilómetros y, por ejemplo, cruzar de una provincia a otra, o incluso de un país a otro en muy pocas horas.

El reingreso a Argentina ocurrió por el Departamento Pilagás, en el este de Formosa, y desde allí continuó avanzando hacia Chaco, Santa Fe, debido al viento norte, y según lo pronosticado por el Senasa el día 19 de junio, cruzó el río Paraná, ingresando a la provincia de Corrientes, donde se encuentra actualmente y en cercanías a la provincia de Entre Ríos.

La manga ya recorrió más de 1.000 kms

Siempre con base en el informe técnico del Senasa, la manga ya se ha desplazado más de 1.000 kms desde Paraguay y, si bien es una plaga rural, se convierte en urbana llegando a pueblos y ciudades. No obstante, es necesario destacar que es un insecto que no afecta a la salud de las personas ni de los animales, ya que solo se alimenta de material vegetal y no es vector de ningún tipo de enfermedad.

Puede afectar a la actividad agrícola en forma directa y a la actividad ganadera de forma indirecta, alimentándose de los recursos forrajeros y producir daños, también, en la vegetación nativa.

Sumado a su gran capacidad de vuelo, el rango de tiempo en los que se pueden ejecutar los tratamientos es muy breve y suele darse en lugares de difícil acceso. Las mangas se desplazan durante todo el día y se asientan hacia la tarde noche, ya con poca visibilidad.

Es importante destacar, que para realizarlos, se evalúa minuciosamente el impacto en la zona que pueden tener los mismos y se realiza previamente un relevamiento de la existencia de población, cursos de agua, colmenas, etcétera.