Cuánto cambia el FIFA 21 en el PlayStation 5 y en Xbox Series X

Muchos usuarios están dudando en adquirir o no la nueva PlayStation 5 o el Xbox Series X. Esta duda radica en algunas preguntas clave: ¿vale la pena gastar tanto dinero en algo que tal vez no haga la diferencia respecto al PlayStation 4 o el Xbox One?

Electronic Arts (EA) divulgó un comunicado este martes en el que asegura que FIFA 21 permite experimentar en esta nueva generación de consolas "tiempos de carga rapidísimos, mejoras en los apartados sonoros, visuales y de movimiento de los jugadores, y ambientes de estadio ultra realistas". Todo esto, agrega la compañía, "sumerge a los fanáticos en la experiencia de cancha más auténtica en la historia de la franquicia". Las modificaciones también refieren a las vistas y sonidos de FIFA 21. "Fueron reimaginados", dicen desde EA. Y ha estado "inspirada por la apariencia de las grandes transmisiones de fútbol". Algo que hacía falta hace mucho!!!

Tendremos una nueva cámara de juego también te da una nueva perspectiva. EA Sports GameCam está inspirada en la apariencia de las transmisiones de fútbol de alto nivel y marca una gran diferencia en el juego #FIFA21 Next Gen pic.twitter.com/436UAjhDBh — ⭐NonoLoko10⭐ (@NonoLoko10) November 24, 2020 Se implementó el sistema LiveLight Rendering. ¿Qué es? "Es un sistema de iluminación diferido, mejora cada aspecto de la experiencia dentro del campo. Cientos de cánticos auténticos fueron capturados exclusivamente de las competencias más grandes del mundo, incluyendo la Premier League, La Liga y la Bundesliga, entregando la máxima experiencia de Audio Atmosférico". Aseguran que este desarrollo "no encuentra comparación" en otros videojuegos deportivos. El esfuerzo por simular los movimientos de los jugadores buscan acaparar hasta el más mínimo detalle. "Los usuarios pueden disfrutar de una definición más profunda en la complexión de los futbolistas, incluyendo tensión muscular tras realizar un disparo y cabello voluminoso en algunos de los mejores futbolistas", dicen desde EA. Entradas pelo túnel #NextLevel #FIFA21 pic.twitter.com/P8W9NVTmBq — FIFA In Detail (@fifa_detail) November 24, 2020 Y habrá nuevas cinemáticas. Como los ómnibus llegando previo al partido y la exaltación de los hinchas al ingresar a las tribunas. Además, "durante los juegos en vivo, las nuevas reacción contextuales de los jugadores, banca y público, responderán a situación claves del encuentro, permitiendo a los usuarios sentir la pasión desbordándose y el drama de un gol para dar la victoria en el último minuto o la lucha por no descender. Nueva Tecnología "Comprensión del Balón" genera una mayor sensación de peso al balón #FIFA21

"el balón tiene contacto con el pie del jugador por mas tiempo, antes era solo un frame, ahora veras como el balón esta mas tiempo junto al pie, con lo cual notas esa sensación de peso.. pic.twitter.com/moCW35HIxk — ⭐NonoLoko10⭐ (@NonoLoko10) November 24, 2020 Pruebas de youtubers Hay algunos youtubers que ya han realizado comparaciones sobre el videojuego de fútbol más comprado en Uruguay y el mundo. El canal "Eldanber" analiza los gráficos y los tiempos de carga. Por ejemplo, cuando se quiere iniciar un partidor rápido desde que se presiona "jugar partido" hasta que aparece la cinética del encuentro hay una gran diferencia. Mientras en PS4 hay que esperar 17 segundos, en PS5 solo demora apenas 2 . Si se afina en los detalles gráficos, los rostros parecen más borrosos en PS4 y más nítidos en PS5. En cuanto a la jugabilidad, parece ser más fluido el juego en PS5, aunque para muchos jugadores no parecen detectar los cambios de manera tan clara como para decidir cambiar de consola.