Cuatro sospechosos en la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse serán juzgados en los Estados Unidos

Cuatro sospechosos clave en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron trasladados a los Estados Unidos para su enjuiciamiento ya que el caso está estancado en Haití debido a las amenazas de muerte que pesan sobre los jueces locales

Los sospechosos, ahora bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, son James Solages, de 37 años, y Joseph Vincent, de 57, dos haitiano-estadounidenses que estuvieron entre los primeros arrestados después de que Moïse recibiera 12 disparos en su casa privada cerca de la capital, Puerto Príncipe. el 7 de julio de 2021.

También está acusado Christian Emmanuel Sanon, un pastor, médico y ex empresario que las autoridades identificaron como un actor clave. Sus socios sugirieron que Sanon había sido engañado por los verdaderos autores intelectuales detrás del asesinato que sumió a Haití en un caos político profundo y desató un nivel de violencia de pandillas sin precedentes en el país.

El cuarto sospechoso fue identificado como el ciudadano colombiano Germán Rivera García, de 44 años, quien se encuentra entre casi dos docenas de ex soldados colombianos acusados en el caso.

Rivera, junto con Solages y Vincent, enfrentan cargos que incluyen conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de los Estados Unidos y brindar apoyo material y recursos que resultaron en una muerte, informó el Departamento de Justicia (DoJ) norteamericano.

Sanon está acusado de conspirar para contrabandear bienes desde los Estados Unidos y proporcionar información sobre exportaciones ilegales. Los documentos judiciales indican que supuestamente envió 20 chalecos balísticos a Haití, pero que los artículos enviados estaban falsamente clasificados como "chalecos médicos de rayos X y útiles escolares".

Un total de siete sospechosos en el caso están ahora bajo custodia estadounidense. Docenas de otras personas relacionadas con el caso permanecen aún en la penitenciaría principal de Haití, que está gravemente superpoblada y, a menudo, carece de alimentos y agua para los reclusos.

Un juez le dijo a la agencia Associated Press que su familia le pidió que no tomara el caso porque temían por su vida. Otro juez renunció después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias nunca aclaradas.

Los documentos judiciales indican que exactamente dos meses antes de que mataran a Moïse, Vincent le había enviado un mensaje de texto a Solages con un video de un gato "reaccionando alerta" al sonido de los disparos y que Solages se rió, lo que llevó a Vincent a responder: "Así será Jovenel, pero antes si realmente está a la altura".

Según el documento, Solages respondió que "este gato nunca volverá" y "créame, hermano, definitivamente estamos trabajando en nuestra decisión final".

Luego, en junio, fueron reclutados a unos 20 ex soldados colombianos para supuestamente ayudar a arrestar al presidente y proteger a Sanon, quien se veía a sí mismo como el nuevo líder de Haití. Rivera estaba a cargo de ese grupo, según consta en las actuaciones judiciales.

El plan era detener a Moïse y llevarlo a un lugar no identificado en un avión, pero ese complot fracasó cuando los sospechosos no pudieron encontrar un avión o armas suficientes, dijeron las autoridades.

Según lo establecido en las actuaciones judiciales, un día antes del asesinato, Solages les dijo falsamente a los otros sospechosos que la acción se trataba de una operación de la CIA y que la misión era matar al presidente.

Los otros sospechosos que ya están bajo la custodia de los Estados Unidos son Rodolphe Jaar, un empresario haitiano ex informante del gobierno norteamericano que fue extraditado desde República Dominicana, donde estuvo detenido en enero de 2022; Mario Antonio Palacios, un ex soldado colombiano arrestado en enero en Panamá luego de haber sido deportado por Jamaica a donde había huido, y el ex senador haitiano John Joël Joseph, también fugado en Jamaica.

Alfredo Izaguirre, abogado de Palacios en Miami, dijo que la llegada este martes de los otros cuatro sospechosos pospondrá el juicio porque todos deben ser juzgados al mismo tiempo. Dijo que Palacios se había preparado para que el juicio comenzara a principios de marzo, pero ahora podría posponerse hasta por cuatro meses.

La policía de Haití dijo que otros sospechosos de alto perfil siguen prófugos, incluido un ex juez de la Corte Suprema que, según las autoridades, fue el favorito para tomar el poder en lugar de Sanon, como se planeó originalmente. Otro fugitivo es Joseph Badio, presunto líder del complot, que anteriormente trabajó para el Ministerio de Justicia de Haití y la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue dejado cesante.

(Con información de agencias)