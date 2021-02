Dady Brieva defendió a Ginés: "Si hay alguien que hizo todo bien fue él"

Nuevamente Dady Brieva, actor y humorista, ha llamado la atención por sus polémicas declaraciones, esta vez referidas a la renuncia de Ginés Gonzalez García como Ministro de Salud por la polémica por las "vacunaciones VIP" desatada ante los dichos del periodista Horacio Verbitsky.

Brieva se enteró de la situación en vivo en su programa Volver Mejores, emitido por El Destape Radio, y su reacción fue polémica: "Estoy totalmente sorprendido, no me parece justo". Aunque el viernes pasado, al salir a la luz la situación, el actor reconoció que le "parecía una lástima", no se mostró de acuerdo con el pedido de renuncia que Alberto Fernandez le hizo a González García.

"Lo que me cuesta entender es que se hayan cargado a uno de los ministros en uno de los ministerios que ha sido bandera de este gobierno, si hay un ministro que hizo todas las cosas bien es Ginés", se lamentó Brieva en vivo.

Aunque el humorista se encuentra entre los famosos más cercanos al oficialismo, Brieva declaró que no conocía al exministro ni tiene "el teléfono de nadie".

Según Brieva, la imagen de Alberto Fernández se encuentra en alza gracias al programa de vacunación gestionado por el Ministerio de Salud. "Adhiero a todo, pero habiendo tantos ministros que por ahí no son bandera, justamente este ministro, junto con Guzmán, son los dos ministerios más fuertes que más han representado lo que ha sido el interés de un gobierno y el interés popular", expresó el conductor.

"Bueno fue esta la consecuencia, a comerla, pero la verdad es que no me parece justo", concluyó con fuerza al aire.

Ginés Gonzalez García ha sido reemplazado por Carla Vizzotti, antes secretaria de Acceso a la Salud y una de las caras más visibles de la pandemia, quién dijo "desconocer totalmente" de la situación, la cual se reveló que fue algo puntual y no recurrente.