Daniel Castro a un mes de su salida de Canal 4: "No hay nada de despecho"

Hace poco más de un mes que Daniel Castro ya no aparece en la pantalla de Canal 4. La salida del periodista, impulsada por una reestructura en el canal, se anunció en setiembre y desde entonces ha encontrado otros espacios para ejercer el periodismo e intensificó su participación en actividades familiares.

Si bien aseguró que el término del vínculo laboral se dio en términos "muy correctos y ajustados" dijo en una entrevista concedida al diario El País que "en los últimos tiempos había una sensación de que tal vez en los planes futuros del canal, el vínculo podía no ser el mismo".

"Creo que las organizaciones, en este caso el canal, tienen todo el derecho a avanzar en nuevos proyectos o en una nueva impronta que impliquen nuevas condiciones", dijo el periodista.

Se refirió también a la reacción que recibió una vez que se hizo pública su desvinculación de Telenoche, el noticiero central del canal, y el ciclo Todas las voces: "Sin un miligramo de arrogancia, tengo que decir que me sentí muy arropado por las repercusiones a nivel de la gente. Hasta hoy permanece esa especie de abrazo muchas veces presencial y otras virtual. Lo tomo como una valoración profesional y también humana de mi trayectoria".

Explicó que ha tomado este cambio en sus horarios para involucrarse en nuevas actividades familiares. Por lo tanto, sostuvo que no ha vuelto a mirar Telenoche o Todas las Voces. "No hay nada de despecho", adelantó. "No tendría ningún problema en ver estos programas donde hay gente muy profesional muy capaz y muy querida".

La semana anterior, en una entrevista con El Observador, Castro se refirió a las propuestas laborales que lo rodean. "Alguna cosa hay", comentó el periodista que actualmente conduce el programa Agenda Abierta en Radio Carve, ciclo de entrevistas Luces largas en El Observador, recientemente asumió la conducción de Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este y retomó su actividad en la universidad ORT con un ciclo de video-podcast.

"Mi vida es el periodismo, es mi pasión. Tal vez este impasse sirva para tomar aire e impulso y proyectarme con energía a lo que pueda venir. Acá somos pocos y nos conocemos todos, así que mentiría si dijera que no hay charlas, pero más desde un lugar amistoso en principio, aún no hay charlas formales", había declarado.